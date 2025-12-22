Γιατί το 2025 κηρύχθηκε «η χρονιά του χταποδιού» στη Βρετανία

Η βρετανική οργάνωση Wildlife Trusts χαρακτήρισε το 2025 «χρονιά του χταποδιού», καθώς στα νοτιοδυτικά παράλια της Αγγλίας καταγράφηκαν οι περισσότερες εμφανίσεις εδώ και δεκαετίες.

Στην ετήσια θαλάσσια έκθεσή της σημειώνει ότι το φετινό καλοκαίρι οι παρατηρήσεις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1950. Το επίκεντρο ήταν οι ακτές του Ντέβον και της Κορνουάλης. Η οργάνωση αποδίδει την εικόνα στους πιο ήπιους χειμώνες των τελευταίων ετών, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Τα επίσημα στοιχεία αλιείας δείχνουν αντίστοιχη αύξηση. Το καλοκαίρι του 2025 οι ψαράδες έβγαλαν πάνω από 1.200 τόνους χταπόδι σε βρετανικά ύδατα. Τα προηγούμενα χρόνια οι ποσότητες ήταν πολύ χαμηλότερες και, από το 2021, μόνο μία χρονιά ξεπέρασε τους 200 τόνους.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα περισσότερα χταπόδια ανήκουν στο κοινό χταπόδι (Octopus vulgaris), είδος που ευνοείται από θερμότερα νερά και είναι γνώριμο και στη Μεσόγειο. Στην Κορνουάλη και το Ντέβον, εθελοντές της Wildlife Trusts αναφέρουν ότι σε ορισμένα σημεία της νότιας ακτής οι καταγραφές αυξήθηκαν πάνω από 1.500% σε σχέση με το 2023.

Ο Ματ Σλέιτερ από το Cornwall Wildlife Trust περιέγραψε σκηνές που, όπως λέει, δεν είχαν προηγούμενο. Χταπόδια να εκτοξεύονται με πίδακα νερού, να χάνονται στο τοπίο όταν καμουφλάρονται σαν φύκια, να «καθαρίζονται» και, σε κάποιες περιπτώσεις, να προχωρούν στον βυθό στηριγμένα σε δύο πλοκάμια για να απομακρυνθούν από τον δύτη.

Ακόμη δεν είναι σαφές αν η έξαρση θα έχει διάρκεια ή αν πρόκειται για φαινόμενο που εμφανίζεται κατά κύκλους και στη συνέχεια υποχωρεί.

Τι θα προκαλέσει η μόνιμη αύξηση στους αριθμούς των χταποδιών

Η Wildlife Trusts προειδοποιεί ότι, αν οι πληθυσμοί παραμείνουν τόσο υψηλοί, θα πιεστούν τα οστρακοειδή που αποτελούν βασική τροφή του χταποδιού, όπως αστακοί, καβούρια και χτένια, με συνέπειες και για την αλιεία.

Η επικεφαλής θαλάσσιων θεμάτων της οργάνωσης, Ρουθ Γουίλιαμς, είπε ότι η πίεση στα είδη αυτά θα περάσει αναπόφευκτα και στους ψαράδες που τα στοχεύουν, την ώρα που ο κλάδος αναζητά τρόπους προσαρμογής σε μια θάλασσα που αλλάζει. Κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εκφορτώσεις καβουριού μειώθηκαν σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ οι ποσότητες σε αστακούς, καραβίδες και χτένια παραμένουν σταθερές.

Στην ίδια έκθεση καταγράφονται και δύο περιστατικά ρύπανσης. Τον Μάρτιο, σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Βόρεια Θάλασσα προκάλεσε διαρροή μεγάλης ποσότητας πλαστικών σφαιριδίων ρητίνης. Τον Νοέμβριο, από εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο Σάσεξ διέρρευσαν σχεδόν 4,5 τόνοι «bio-beads».

Facebook Twitter Ένα πουλί puffin (Fratercula arctica) / Φωτ: The Wildlife Trusts/Kirsty Andrews/BBC

Υπήρξαν, πάντως, και πιο αισιόδοξες ειδήσεις. Στο νησί Σκόμερ της Ουαλίας καταγράφηκαν 46.000 puffins, αριθμός ρεκόρ, ενώ στο Isle of Muck το είδος επανεμφανίστηκε μετά από παρεμβάσεις που περιλάμβαναν την απομάκρυνση εισβολικών καφέ αρουραίων.

