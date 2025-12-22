Τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι ελεφάντων στην Ινδία – Επτά νεκρά ζώα

Στην Άσαμ, στη βορειοανατολική Ινδία, επτά άγριοι ασιατικοί ελέφαντες σκοτώθηκαν και ένα μικρό τραυματίστηκε, όταν τρένο υψηλής ταχύτητας έπεσε πάνω σε κοπάδι που περνούσε τις σιδηροδρομικές γραμμές, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο μηχανοδηγός εντόπισε περίπου 100 ελέφαντες κοντά στις ράγες και φρέναρε με το σύστημα έκτακτης ανάγκης, όμως η αμαξοστοιχία δεν ακινητοποιήθηκε εγκαίρως και χτύπησε μέρος του κοπαδιού, ανέφερε εκπρόσωπος των Ινδικών Σιδηροδρόμων. Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν η μηχανή και πέντε βαγόνια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί επιβατών.

Το Rajdhani Express εκτελούσε δρομολόγιο προς το Νέο Δελχί και μετέφερε 650 επιβάτες. Όπως έγινε γνωστό, τα βαγόνια που παρέμειναν στις ράγες αποσυνδέθηκαν και το τρένο συνέχισε, ενώ περίπου 200 επιβάτες που βρίσκονταν στα εκτροχιασμένα βαγόνια μεταφέρθηκαν στο Γκουαχάτι με άλλο συρμό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δασική περιοχή περίπου 125 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γκουαχάτι. Οι γραμμές στην Άσαμ περνούν συχνά από περιοχές όπου κινούνται ελέφαντες, ωστόσο οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν έχει χαρακτηριστεί επίσημος διάδρομος διέλευσης.

Κτηνίατροι προχώρησαν σε νεκροψίες στα ζώα που σκοτώθηκαν, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι θα ακολουθήσει ταφή τους μέσα στην ημέρα.

Στην Άσαμ ζουν περίπου 7.000 άγριοι ασιατικοί ελέφαντες, από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς στη χώρα. Συγκρούσεις με τρένα καταγράφονται συχνά στην περιοχή και, από το 2020, τουλάχιστον δώδεκα ελέφαντες έχουν σκοτωθεί σε ανάλογα περιστατικά. Την περίοδο αυτή τα κοπάδια πλησιάζουν συχνότερα κατοικημένες ζώνες, καθώς οι ορυζώνες μπαίνουν στη φάση της συγκομιδής.

Με πληροφορίες από CNN

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι σκύλοι που νίκησαν τους λαθροθήρες, προστατεύοντας ρινόκερους και ελέφαντες