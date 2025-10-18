ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μικροπλαστικά: Τα παπούτσια πεζοπορίας «μολύνουν» τα βουνά – Τι δείχνει νέα έρευνα

Νέα έρευνα στις λίμνες των Adirondack αποκαλύπτει ότι τα παπούτσια και τα ρούχα πεζοπορίας είναι σημαντική πηγή μικροπλαστικών στη φύση. Οι επιστήμονες καλούν τη βιομηχανία και τους λάτρεις της πεζοπορίας να δράσουν

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως μια ανησυχητική μορφή ρύπανσης που κρύβεται στα βουνά: τα παπούτσια και τα ρούχα των πεζοπόρων φαίνεται πως αποτελούν σημαντική πηγή μικροπλαστικών ακόμη και στα πιο απομονωμένα τοπία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις λίμνες των Adirondack Mountains στη βόρεια Νέα Υόρκη, από ερευνητές του Sacred Heart University σε συνεργασία με την Evergreen Business Analytics και τη μη κυβερνητική Adirondack Hamlet to Huts. Τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά: οι λίμνες που δέχονται περισσότερους επισκέπτες περιέχουν 23 φορές περισσότερα μικροπλαστικά από τις απομονωμένες.

Οι ερευνητές συνέκριναν δύο λίμνες σε παρόμοιο υψόμετρο, τη Lake Tear of the Clouds, η οποία βρίσκεται κοντά σε δημοφιλές μονοπάτι, και τη Moss Pond, μια σχεδόν απρόσιτη λίμνη. Η διαφορά στα δείγματα ήταν τεράστια: 16,54 σωματίδια μικροπλαστικού ανά mL στη Lake Tear έναντι 0,73 στη Moss Pond.

Μικροπλαστικά: Η ρύπανση που κουβαλάμε μαζί μας

Ο επικεφαλής της έρευνας, Tim Keyes, εξηγεί ότι τα μαλακά παπούτσια πεζοπορίας και τα συνθετικά ρούχα απελευθερώνουν μικροπλαστικά με κάθε βήμα, τα οποία μεταφέρονται στα νερά μέσω της βροχής και του ανέμου. «Η διαφορά είναι ξεκάθαρη», σημείωσε. «Οι πεζοπόροι, χωρίς να το γνωρίζουν, φέρνουν τη ρύπανση στα πιο καθαρά μέρη του πλανήτη».

Τα μικροπλαστικά, που συχνά περιέχουν χιλιάδες τοξικές ουσίες όπως BPA και φθαλικές ενώσεις, δεν είναι απλώς πρόβλημα των ωκεανών, βρίσκονται παντού, από τα σύννεφα μέχρι τους ανθρώπινους πνεύμονες.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η ρύπανση από μικροπλαστικά δεν γνωρίζει σύνορα. Έχουν εντοπιστεί στο αίμα, στον πλακούντα και στον εγκέφαλο. Συνδέονται με πνευμονικές παθήσεις, ορμονικές διαταραχές και πιθανή καρκινογένεση. Η ερευνήτρια Σαμι Ρόμανικ χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «αξιόπιστα και ανησυχητικά», υπογραμμίζοντας πως ακόμη και η πιο αγνή φύση δεν είναι πια απρόσβλητη από την πλαστική ρύπανση.

Οι επιστήμονες καλούν τη βιομηχανία υπαίθριου εξοπλισμού να σχεδιάσει ρούχα και παπούτσια που αποβάλλουν λιγότερα πλαστικά σωματίδια. Οι πεζοπόροι μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμά τους επιλέγοντας παπούτσια με σκληρές σόλες, φυσικά υφάσματα και αποφεύγοντας τα συνθετικά στρώματα.

Όπως τονίζει η έκθεση: «Αν δεν προσέξουμε, θα αφήσουμε πίσω μας πλαστικό ακόμα και στα μέρη όπου πηγαίνουμε για να ξεφύγουμε απ’ αυτό».

