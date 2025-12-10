ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Έρευνα του WWF για το παράνομο εμπόριο ειδών - Κατασχέθηκαν 292 πτηνά στο παζάρι του Σχιστού

Ολοκληρωμένη έρευνα του WWF Ελλάς για το παράνομο και ανεξέλεγκτο εμπόριο άγριων ζώων στην Ελλάδα - Τα ευρήματα

Λούγαρο σε δέντρο / Unsplash
Το WWF Ελλάς παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη έρευνα για το παράνομο και ανεξέλεγκτο εμπόριο άγριων ζώων στη χώρα, αποκαλύπτοντας το πραγματικό μέγεθος ενός προβλήματος που, όπως σημειώνει, παραμένει «σε μεγάλο βαθμό αόρατο».

Η έρευνα του WWF, που διήρκησε πάνω από έναν χρόνο, καταγράφει τα αίτια, τις συνέπειες και τις σοβαρές θεσμικές ελλείψεις που επιτρέπουν στο παράνομο εμπόριο άγριας ζωής να ανθεί, ενώ συνοδεύεται από συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή του.

 

WWF: Τι δείχνουν τα ευρήματα

Σύμφωνα με το WWF:

  • Το μεγαλύτερο μέρος του παράνομου εμπορίου αφορά άγρια πτηνά όπως καρδερίνες, φλώρους και λούγαρα. Μόνο στο παζάρι του Σχιστού κατασχέθηκαν 292 πτηνά κατά τη διάρκεια αιφνίδιας εφόδου.
  • Ερπετά και ασπόνδυλα από την ελληνική φύση – όπως χελώνες, φίδια, σκορπιοί και μυρμήγκια – εντοπίστηκαν προς πώληση σε ευρωπαϊκές διαδικτυακές πλατφόρμες.
  • Η υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών καθιστά αδύνατη την αποτελεσματική εποπτεία. Πολλοί δασοφύλακες εκτελούν μόνο διοικητικά καθήκοντα, με αποτέλεσμα ελάχιστους ελέγχους στην ύπαιθρο.
  • Απουσία πολιτικής βούλησης και καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων οδηγούν σε σοβαρό θεσμικό κενό.
  • Οι αρμόδιες αρχές δεν συλλέγουν ούτε δημοσιοποιούν επαρκή δεδομένα για την παρακολούθηση του προβλήματος.
  • Υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης και διαφάνειας προς τους καταναλωτές σχετικά με την προέλευση των ζώων.

Ποιες είναι οι συνέπειες για τη βιοποικιλότητα

Το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους παγκόσμιας απώλειας ειδών. Το UNODC προειδοποιεί ότι η υπερεκμετάλλευση μπορεί να οδηγήσει σε τοπική ή ακόμα και παγκόσμια εξαφάνιση ειδών, με άμεσες επιπτώσεις και στον άνθρωπο.

Το WWF, καταληκτικά στην ίδια έρευνα, κατέθεσε κάποιες προτάσεις ως προς τι μπορεί να αλλάξει στο κομμάτι αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών στην Ελλάδα. Πρόταξε, μεταξύ άλλων, την εντατικοποίηση ελέγχων σε αγορές, καταστήματα και διαδικτυακές πλατφόρμες, αυστηρότερα πρόστιμα, ενίσχυση προσωπικού και εξοπλισμού στα δασαρχεία, εκπαίδευση τελωνειακών υπαλλήλων, νομοθετικό πλαίσιο για την κατοχή ερπετών και άλλων ειδών ως κατοικίδια, ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών και συνεχή ενημέρωση των πολιτών

Η Παναγιώτα Μαραγκού, επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς, τονίζει:

«Το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής όχι μόνο είναι υπαρκτό, αλλά ευδοκιμεί, λόγω της απουσίας αποτελεσματικού πλαισίου ελέγχου. Οι καταναλωτές έχουν κρίσιμο ρόλο· μέσα από τις επιλογές τους μπορούν να συμβάλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο Θεόδωρο Χονδρόγιαννο.

 

