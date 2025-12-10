Συμφωνία ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων κατά 90% έως το 2040

Σε συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατά 90% έως το 2040 κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εχθές Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε να τεθεί νομικά δεσμευτικός στόχος για την προστασία του κλίματος που προβλέπει μείωση των εκπομπών αερίων τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 90% ως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με το 5% να προέρχεται από πιστώσεις αντιστάθμισης των εκπομπών CO2, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρακτικά, ο στόχος αυτός προσβλέπει στη μείωση κατά 85% των εκπομπών από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και την αγορά πιστώσεων από τρίτες χώρες που θα μειώσουν τις εκπομπές τους για λογαριασμό της ΕΕ, ώστε να καλυφθεί το υπόλοιπο, κάτι που υπάρχει η ελπίδα, πως θα έχει γίνει από το 2036.

Εκκρεμεί η έγκριση από το ΕΚ και των κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ του στόχου, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και να γίνει νόμος.

«Σήμερα, η Ευρώπη έχει ενωθεί γύρω από τη σαφή μας κατεύθυνση για την πολιτική για το κλίμα, βασισμένη στην επιστήμη και προστατεύοντας την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητά μας», δήλωσε ο υπουργός Κλίματος της Δανίας, Λαρς Άαγκααρντ. «Ο στόχος ανταποκρίνεται στην ανάγκη για δράση για το κλίμα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλειά μας».



