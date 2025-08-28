ΤECH & SCIENCE
Νέα έρευνα: Εισπνέουμε δεκάδες χιλιάδες μικροπλαστικά καθημερινά μέσα σε σπίτια και αυτοκίνητα

Στο εσωτερικό του σπιτιού, κύριες πηγές μικροπλαστικών θεωρούνται τα ρούχα, τα κουζινικά, τα χαλιά και άλλα καθημερινά προϊόντα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Κάθε ανάσα που παίρνουμε σε εσωτερικούς χώρους πιθανότατα περιέχει σημαντικές ποσότητες μικροπλαστικών τόσο μικρών ώστε να διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Plos One.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι άνθρωποι μπορεί να εισπνέουν έως και 68.000 πλαστικά σωματίδια την ημέρα. Προηγούμενες έρευνες είχαν εντοπίσει μεγαλύτερα κομμάτια μικροπλαστικών στον αέρα, όμως εκείνα θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα επειδή δεν αιωρούνται για πολύ καιρό ούτε φτάνουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα.

Σωματίδια που φτάνουν στο αίμα και τους ιστούς

Τα μικρότερα σωματίδια, διαμέτρου 1–10 μικρομέτρων, είναι περίπου επτά φορές πιο λεπτά από μια ανθρώπινη τρίχα. Αυτά μπορούν να διασκορπιστούν στο σώμα, να περάσουν στους ιστούς και να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. «Μας εξέπληξαν τα επίπεδα μικροπλαστικών που βρήκαμε, ήταν πολύ υψηλότερα απ’ ό,τι είχε υπολογιστεί ως τώρα», ανέφερε η ερευνήτρια Νάντια Γιακοβένκο από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης.

Τα μικροπλαστικά περιέχουν χημικές ουσίες όπως BPA, φθαλικές ενώσεις και PFAS, γνωστές για σοβαρούς κινδύνους στην υγεία. Έχουν εντοπιστεί σε όλο το ανθρώπινο σώμα, ακόμη και σε πλακούντες και στον εγκέφαλο. Συνδέονται με χρόνια φλεγμονή των πνευμόνων και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Γεμάτος μικροπλαστικά ο αέρας στα σπίτια και τα αυτοκίνητα

Μέσα στα σπίτια τα επίπεδα μικροπλαστικών είναι πολύ υψηλότερα απ’ ό,τι στον εξωτερικό αέρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς οι άνθρωποι περνούν σχεδόν το 90% της ημέρας σε κλειστούς χώρους, όπου κυκλοφορεί περισσότερη πλαστική σκόνη και ο αερισμός είναι συχνά ανεπαρκής. Κύριες πηγές θεωρούνται τα ρούχα, τα κουζινικά, τα χαλιά και άλλα καθημερινά προϊόντα

«Κάθε κίνηση –αν περπατήσεις, καθίσεις, σηκωθείς, ανοίξεις παράθυρο– μπορεί να αναταράξει τα σωματίδια και να τα κρατήσει στον αέρα», σημείωσε η Γιακοβένκο.

Η συγκέντρωση μικροπλαστικών είναι ακόμη μεγαλύτερη στα αυτοκίνητα, όπου καταγράφεται έως και τετραπλάσια σε σχέση με τα διαμερίσματα. Ο περιορισμένος χώρος, τα πολλά πλαστικά εξαρτήματα (ταμπλό, τιμόνι, πόρτες) και ο ανεπαρκής αερισμός επιτείνουν το πρόβλημα.

Πως μπορείτε να μειώσετε την έκθεση στα μικροπλαστικά 

Αν και η πλήρης αποφυγή μικροπλαστικών στον αέρα θεωρείται αδύνατη, οι ειδικοί συνιστούν τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών στο σπίτι. Προτιμώνται προϊόντα από ξύλο, μέταλλο ή φυσικές ίνες, ώστε να μειώνεται η καθημερινή έκθεση.

Με πληροφορίες από Guardian

