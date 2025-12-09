ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κρίση στους κοραλλιογενείς υφάλους της Καραϊβικής – Χάθηκε σχεδόν το μισό των σκληρών κοραλλιών

Τα κοράλλια καλύπτουν λιγότερο από το 1% του πυθμένα των ωκεανών, αλλά υποστηρίζουν τουλάχιστον το 25% των θαλάσσιων ειδών

Φωτ. αρχείου / Unsplash
Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι της Καραϊβικής, έχουν χάσει σχεδόν τα μισά σκληρά κοράλλια από το 1980.

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι στην Καραϊβική έχουν πλέον τα μισά σκληρά κοράλλια σε σχέση με πριν από 40 χρόνια, με τη μείωση αυτή, της τάξεως του 48%, να οφείλεται κυρίως στην κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, οφείλεται στα θαλάσσια κύματα θερμότητας, που επηρεάζουν τις μικροάλγες που τρέφουν τα κοράλλια, καθιστώντας τις τοξικές και αναγκάζοντας τα κοράλλια να τις αποβάλουν.

Το διάστημα μεταξύ 2023 και 2024, η περιοχή υπέστη τη μεγαλύτερη θερμική καταστροφή που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τον Dr Jérémy Wicquart από το Global Coral Reef Monitoring Network. Αυτό οδήγησε σε επιπλέον μείωση 16,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σήμερα, οι δύτες βλέπουν άσπρα, νεκρά κοράλλια, ενώ πριν 40 χρόνια οι ύφαλοι ήταν πολύχρωμοι και ζωντανοί, φιλοξενώντας εκατοντάδες θαλάσσια είδη όπως αστακούς, χελώνες και καρχαρίες. Τα κοράλλια καλύπτουν λιγότερο από το 1% του πυθμένα των ωκεανών, αλλά υποστηρίζουν τουλάχιστον το 25% των θαλάσσιων ειδών.

Η καταστροφή επιδεινώνεται από κυκλώνες, ενώ ταυτόχρονα όπου υπήρχαν κοράλλια τώρα κυριαρχούν μεγάλες άλγες, που αυξήθηκαν κατά 85% από το 1980, με την υπεραλίευση των φυσικών τους θηρευτών να επιδεινώνει το πρόβλημα. Παρά τα αρνητικά στοιχεία, υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Σε περιοχές όπως ο νότιος Κόλπος του Μεξικού, έχουν βρεθεί παλαιές και ανθεκτικές κοραλλιογενείς αποικίες, ελεύθερες από ασθένειες και με σπάνια ή απειλούμενα είδη. Το Μεξικό δημιούργησε νέα προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή που συνδέει δύο εθνικά πάρκα, δημιουργώντας έναν ενιαίο διάδρομο που επιτρέπει την ανάπτυξη κοραλλιών και θαλάσσιας ζωής.

Σύμφωνα με ειδικούς, όταν μειώνονται οι πιέσεις και διατηρούνται οι πόροι, οι ύφαλοι της Καραϊβικής μπορούν να ανακάμψουν. Η προστασία από την κλιματική αλλαγή και οι τοπικές παρεμβάσεις, όπως καλύτερη διαχείριση αποβλήτων, περιορισμός μαζικού τουρισμού και δημιουργία προστατευόμενων περιοχών, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι της Καραϊβικής είναι μοναδικοί, καθώς περιβάλλονται από πυκνά κατοικημένες περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζονται έντονα από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα οι άνθρωποι μπορούν να τους βοηθήσουν να ανακάμψουν με σωστή διαχείριση.

Με πληροφορίες από Guardian

