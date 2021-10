Η καναδική ακτοφυλακή απομάκρυνε 16 ανθρώπους από φλεγόμενο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που εκλύει από το Σάββατο τοξικά αέρια στ΄ανοιχτά των ακτών της χώρας στον Ειρηνικό, χωρίς όμως η κατάσταση να παρουσιάζει κίνδυνο στην ξηρά, δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Πέντε άνθρωποι παρέμειναν στο πλοίο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το πλοίο Zim Kingston είναι αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της πόλης Βικτόρια στη Βρετανική Κολομβία, στο στενό του Χουάν ντε Φούκα που σηματοδοτεί τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον ιστότοπο θαλάσσιας παρακολούθησης MarineTraffic.

Η καναδική ακτοφυλακή ανέφερε μέσω του Twitter τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι 16 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με δύο σωστικά σκάφη της, «μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε δέκα κοντέινερ».

«Δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των ανθρώπων στην ξηρά, αλλά η κατάσταση θα συνεχίσει να παρακολουθείται» είπε, αναφέροντας το πρωί της Κυριακής ότι «η ζώνη έκτακτης ανάγκης που οριοθετήθηκε γύρω από το πλοίο διευρύνθηκε στα 2 ναυτικά μίλια», έναντι ενός μιλίου την προηγούμενη μέρα.

