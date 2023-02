Καναδάς: Κλειστό για πρώτη φορά το μεγαλύτερο φυσικό παγοδρόμιο του κόσμου

Το μεγαλύτερο φυσικό παγοδρόμιο στον κόσμο, το Rideau Canal Skateway του Καναδά, δεν θα ανοίξει αυτή τη σεζόν για πρώτη φορά στην ιστορία του, λόγω της έλλειψης πάγου.

Όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρία που το διαχειρίζεται, ο λόγος που έχει συμβεί αυτό είναι η κλιματική αλλαγή.

Το κανάλι παγοδρομιών Rideau Canal Skateway, μήκους 7,8 χιλιομέτρων, άνοιξε για πρώτη φορά πριν από 50 και πλέον χρόνια και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην πρωτεύουσα του Καναδά, την Οτάβα.

Αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για τους λάτρεις του πατινάζ κατά τη διάρκεια των συνήθως παγωμένων χειμώνων του Καναδά.

Η Εθνική Επιτροπή Πρωτεύουσας (NCC), που συντηρεί και διαχειρίζεται το φυσικό παγοδρόμιο, ανέφερε ότι παρότι αξιολογούσε και ετοιμαζόταν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι προσπάθειές της να ανοίξει το κανάλι για αυτή τη σεζόν «έφθασαν στο τέλος τους».

«Η χρονιά αυτή μας δίδαξε πολλά για τις επιπτώσεις των ηπιότερων χειμώνων στο Skateway», ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή της η επιτροπή.

ICE UPDATE 🧊 | We won’t be able to open the #RideauCanal Skateway this winter. Despite our best efforts, the weather got the best of us for the first time in our history. 🥲



You’re disappointed. We’re disappointed. Bruce is disappointed. | #OttNews



📷 Photo by Dave Chan pic.twitter.com/qzN96sW2sK