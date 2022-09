«Ιανός»: Αυτή είναι η γηραιότερη δικέφαλη χελώνα στον κόσμο

Η Αντζέλικα Μπουργκουάν χαϊδεύει το κέλυφος του Ιανού, μιλώντας του ψιθυριστά ενώ εκείνος κατευθύνεται βιαστικά στο «σπίτι» του, με τα δυο κεφάλια του να τρίβονται μεταξύ τους.

Ο Ιανός, που ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 25α γενέθλιά του, έχει επίσης δύο καρδιές, δύο ζευγάρια πνευμόνων και δύο ξεχωριστές προσωπικότητες. Δεν θα είχε επιβιώσει στη φύση αφού δεν μπορεί να αποσύρει τα δύο κεφάλια μέσα στο καβούκι του για να μη γίνει θήραμα των αρπακτικών.

Όμως στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γενεύης, όπου εκκολάφθηκε το αυγό του το 1997, η Μπουργκουάν και η ομάδα της, φροντίζουν να καλύπτουν κάθε του ανάγκη. Όπως πιστεύουν, είναι η γηραιότερη δικέφαλη χελώνα στον κόσμο.

📸 TWICE AS NICE: Janus, a two-headed Greek turtle named after the Roman god with two heads, has her teeth brushed ahead of her 25th birthday at the Natural History Museum in Geneva. https://t.co/pYyHYiP0z9 pic.twitter.com/jMV6z7uIDq