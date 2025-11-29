ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η συγκινητική στιγμή που ερευνητής ανακαλύπτει σπάνιο λουλούδι μετά από 13 χρόνια αναζήτησης

Το Rafflesia hasselti είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, σπάνια και παράξενα παρασιτικά φυτά της φύσης, γνωστό και ως «λουλούδι-πτώμα» λόγω της μυρωδιάς του

Η στιγμή που ο ερευνητής ανακαλύπτει το σπάνιο λουλούδι / Χ
Μια ομάδα επιστημόνων από τη Βρετανία και την Ινδονησία, ανακάλυψε ένα σπάνιο φυτό σε τροπικό δάσος στη Δυτική Σουμάτρα.

Πρόκειται για το Rafflesia hasselti, ένα από τα πιο εντυπωσιακά, σπάνια και παράξενα παρασιτικά φυτά της φύσης, γνωστό και ως «λουλούδι-πτώμα» λόγω της μυρωδιάς του.

Δε διαθέτει φύλλα, βλαστό ή ρίζες όπως τα συνηθισμένα φυτά και ανθίζει πάνω σε συγκεκριμένα είδη αναρριχώμενων φυτών του γένους Tetrastigma, από τα οποία αντλεί τα θρεπτικά του συστατικά.

Τα άνθη του είναι μεγάλα, κόκκινα με λευκές κηλίδες και εκπέμπουν έντονη μυρωδιά σήψης, που μοιάζει με σαπισμένο κρέας. Αυτή η μυρωδιά προσελκύει έντομα, κυρίως μύγες και μυρμήγκια, τα οποία λειτουργούν ως επικονιαστές.

Το μέγεθος του άνθους μπορεί να φτάσει πάνω από 60 εκατοστά σε διάμετρο, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα άνθη στον κόσμο. Απαντάται κυρίως στη νοτιοανατολική Ασία, σε χώρες όπως η Ινδονησία και η Μαλαισία.

Ο βοτανολόγος Septian Andriki και ο αναπληρωτής διευθυντής του Oxford Botanic Garden, Chris Thorogood, διέσχισαν πυκνό τροπικό δάσος στην Ινδονησία για σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα, αναζητώντας το σπάνιο αυτό φυτό, το οποίο δεν είχε εμφανιστεί στη φύση για πάνω από δέκα χρόνια.

Μάλιστα, ο Septian Andriki ξέσπασε σε κλάμαρα όταν το ανακάλυψαν, λέγοντας στο BBC ότι περίμενε για αυτή τη στιγμή 13 χρόνια.

Με πληροφορίες από BBC

