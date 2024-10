Copernicus: Ο Σεπτέμβριος ήταν ο δεύτερος θερμότερος μήνας στα χρονικά

Το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο περασμένος μήνας ήταν ο δεύτερος θερμότερος Σεπτέμβριος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως σε ένα έτος που είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι θα καταγραφεί ως το θερμότερο στα χρονικά.

Ο Σεπτέμβριος κατέγραψε ακραίες βροχοπτώσεις και καταστροφικές καταιγίδες σε όλο τον κόσμο, καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα και συχνότητα καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τον περασμένο μήνα ήταν η δεύτερη υψηλότερη μετά τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus, η οποία χρησιμοποιεί δισεκατομμύρια μετρήσεις από δορυφόρους, πλοία, αεροσκάφη και μετεωρολογικούς σταθμούς για τις ανάγκες των υπολογισμών της.



