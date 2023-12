COP28- Επικεφαλής ΟΗΕ για το Κλίμα: «Χρειαζόμαστε μέγιστες φιλοδοξίες»

Αυστηρό μήνυμα έστειλε σήμερα ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα Σάιμον Στιλ προς τους εκπροσώπους των χωρών που βρίσκονται στη COP28 στο Ντουμπάι.

Όπως είπε ο Στιλ όσοι βρίσκονται στην COP28 στο Ντουμπάι δεν είναι εκεί για να «κερδίσουν πόντους» και να ασκήσουν «πολιτική του χαμηλότερου παρονομαστή», αντιθέτως πρέπει να αναλάβουν φιλόδοξη δράση για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τον τερματισμό της κλιματικής κρίσης.

«Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν στις διαπραγματευτικές τους ομάδες καθαρές εντολές πορείας. Χρειαζόμαστε μέγιστες φιλοδοξίες, όχι σκοράρισμα πόντων ή πολιτικές του ελάχιστου κοινού παρονομαστή», δήλωσε ο Στιλ σε συνέντευξη Τύπου.

Το μήνυμα του Στιλ ήρθε καθώς η τελευταία διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, που διεξάγεται στο Ντουμπάι, από την περασμένη Πέμπτη, φτάνει στα μισά της, με τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την τύχη των ορυκτών καυσίμων να είναι ακόμη στον αέρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες της COP28 για το κλίμα πρέπει να σταματήσουν να προσποιούνται, να θέσουν φιλόδοξους στόχους και να συμφωνήσουν σε έναν τρόπο ώστε να τελειώσει «η εποχή των ορυκτών καυσίμων όπως την ξέρουμε».

Υπογραμμίζοντας την επιτακτικότητα της κλιματικής κρίσης, επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν πως ο Νοέμβριος ήταν ο τελευταίος μήνας του πιο θερμού φθινοπώρου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Διαπραγματευτές από σχεδόν 200 χώρες στη σύνοδο στο Ντουμπάι αναμένεται να παραδώσουν την εργασία τους στους υπουργούς των χωρών τους για το επόμενο στάδιο στη διαπραγμάτευση για το πώς θα πρέπει να μοιάζει μια τελική συμφωνία της COP28.

«Έχουμε ένα εναρκτήριο κείμενο στο τραπέζι, αλλά είναι μια μεγάλη σακούλα ευχολογίων και βαριά σε προσποιήσεις. Το κλειδί τώρα είναι να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάχυ», είπε ο Στιλ.

Με τη διεθνή κοινότητα να βρίσκεται μακράν από την επίτευξη των κλιματικών στόχων της, ο Στιλ κάλεσε τις αντιπροσωπείες να καταγράψουν ουσιαστική πρόοδο. «Υπάρχουν πολλές επιλογές στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, που μιλάνε για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Τα μέρη θα πρέπει να το ξηλώσουν αυτό, αλλά θα πρέπει να έρθουν με μια πολύ σαφή δήλωση που σηματοδοτεί τη λήξη της εποχής των ορυκτών καυσίμων όπως την ξέρουμε».

