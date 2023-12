COP28: Xώρες ζητούν να τριπλασιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας

Περίπου 20 χώρες, κατά τη διάρκεια της COP28 στο Ντουμπάι, ζήτησαν τον τριπλασιασμό της δυναμικότητας παραγωγής της πυρηνικής ενέργειας και την αξιοποίησή της με σκοπό την απεξάρτησης από τον άνθρακα .

Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ανάμεσα στις χώρες που ζήτησαν σήμερα με κοινή διακήρυξη στην COP28, να τριπλασιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στον πλανήτη έως το 2050, συγκριτικά με το 2020, για να μειωθεί η εξάρτηση από τον άνθρακα και το αέριο, κάτι που είναι και το μεγάλο διακύβευμα αυτής της COP.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Τζον Κέρι, τον Αμερικανό απεσταλμένο για το κλίμα, στο Ντουμπάι, μαζί με αρκετούς άλλους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρόο. Υπενθυμίζεται πως με τον Τζον Κέρι συναντήθηκε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Κίνα και η Ρωσία, σημαντικοί κατασκευαστές πυρηνικών σταθμών σήμερα στον κόσμο, δεν περιλαμβάνονται στις χώρες που συνυπέγραψαν το αίτημα στην COP28.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ωστόσο η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Γκάνα, η Ουγγαρία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Μολδαβία, η Μογγολία, το Μαρόκο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ουκρανία, η Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

We welcome the #COP28 Declaration on Climate and Health that emerged from the call by countries for a strong health sector response to climate change and #ClimateAction.



123 countries endorsed it — this is an unprecedented show of support for the health community.



But this is… pic.twitter.com/fYRKlXm8sz