COP28: Δέσμευση των ΗΠΑ για 3 δισ.$ στο Πράσινο Ταμείο

Η Ουάσινγκτον δεσμεύτηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της COP28, ότι θα συνεισφέρει 3 δισ. δολάρια στο Πράσινο Ταμείο.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις έκανε τη σχετική ανακοίνωση στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) στο Ντουμπάι. Το ταμείο, που δημιουργήθηκε το 2010, είναι το μεγαλύτερο διεθνές που αφορά τη δράση για την κλιματική αλλαγή και έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις για κεφάλαια ύψους άνω των 20 δισ. δολαρίων.

Αυτή δέσμευση της Ουάσινγκτον θα είναι επιπρόσθετη των 2 δισ. δολαρίων που έχουν δοθεί από τις ΗΠΑ στο ταμείο. «Σήμερα, με υπερηφάνεια σας ανακοινώνω ότι θα προχωρήσουμε σε νέα δέσμευση 3 δισ. δολαρίων για το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, που βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για να επενδύσουν σε ανθεκτική, καθαρή ενέργεια και βασιζόμενες στη φύση λύσεις», αναφέρεται στα αποσπάσματα της ομιλίας της Χάρις.

Two years ago at COP26, President Biden declared the United States will once again be a global leader in the fight against the climate crisis.



Since then, I am proud to say @POTUS and I have made the largest climate investment in history. pic.twitter.com/ylRgUG9368 — Vice President Kamala Harris (@VP) December 2, 2023

Οι συντονιστές του Ταμείου δήλωσαν τον Οκτώβριο ότι στον τωρινό, δεύτερο κύκλο συνεισφορών έχουν συγκεντρωθεί δεσμεύσεις ύψους περίπου 9,3 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση έργων σε χώρες που είναι ευάλωτες απέναντι στην κλιματική αλλαγή από το 2024 έως το 2027.

The U.S. is committed to expanding international climate finance.



I am proud to announce a new $3 billion pledge to the Green Climate Fund to help developing countries access capital to invest in resilience, clean energy, and nature-based solutions.https://t.co/M6air5E2iw — Vice President Kamala Harris (@VP) December 2, 2023

Ακόμα με τα ποσά αυτά, οι μέχρι τώρα δεσμεύσεις αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο μέρος των περίπου 250 δισ. δολαρίων που θα χρειάζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες κάθε χρόνο έως το 2030 για να προσαρμοστούν στην αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Η Χάρις, που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στην COP28 αντί του προέδρου Τζο Μπάιντεν, είναι μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει επίσης τον ειδικό απεσταλμένο για το Κλίμα Τζον Κέρι και δεκάδες ακόμα αξιωματούχους.

Another great news from #COP28 — USA pledged USD 3 billion to turn ambition into action! Thank you 🇺🇸 for your efforts to lead the expansion of international climate finance and #InspireMoreClimateAction. #GCFatCOP28 pic.twitter.com/D5axTeDcPK — Green Climate Fund (@theGCF) December 2, 2023

COP28: Ζήτησαν να τριπλασιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειες

Νωρίτερα μια ομάδα χωρών ζήτησε να τριπλασιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρωτοστάτησαν. Σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνονται ακόμα η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Γκάνα, η Ουγγαρία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Μολδαβία, η Μογγολία, το Μαρόκο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ουκρανία, η Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη σύνοδο COP28 για το κλίμα μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στις ενέργειες της Ελλάδας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Όπως τόνισε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 28η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή «μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες βιώσαμε δασικές πυρκαγιές που έκαψαν πάνω από το 1% της έκτασης της χώρας μας και βροχές που έφεραν μέσα σε μία μόνο ημέρα περισσότερο νερό από ό,τι δέχονται τα περισσότερα μέρη στη διάρκεια ενός έτους, προκαλώντας πρωτοφανείς πλημμύρες. Και όμως, παράλληλα με αυτή την κλιματική καταστροφή, μια νέα Ελλάδα αναδύεται». Ο πρωθυπυοργός έκανε επίσης αναφορά στην ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς των κοινωνιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters