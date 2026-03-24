Αυτή είναι η πιο μολυσμένη χώρα στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα

Στη δημοσιόητα δόθηκε η λίστα με τις πιο μολυσμένες χώρες στον κόσμο για το 2025.

Το Πακιστάν είναι η χώρα με την υψηλότερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον κόσμο το 2025, με συγκεντρώσεις των επικίνδυνων μικρών σωματιδίων γνωστών ως PM2.5 έως και 13 φορές υψηλότερες από το συνιστώμενο επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με έρευνα της ελβετικής πλατφόρμας καταγραφής ποιότητας αέρα IQAir.

Η ελβετική εταιρεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι 13 χώρες διατήρησαν τα μέσα επίπεδα PM2.5 στο πρότυπο του ΠΟΥ, λιγότερο από 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, από 7 το 2024.

Οι άλλες 130 από τις 143 χώρες- για τις οποίες έγινε καταγραφή, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών- δεν πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ. Ανάμεσα στις χώρες που πληρούσαν τα κριτήρια το 2025 ήταν οι Αυστραλία, Ισλανδία, Εσθονία και Παναμάς.

Το Μπαγκλαντές και το Τατζικιστάν ήταν στη δεύτερη και την τρίτη θέση της λίστας με τις πιο μολυσμένες χώρες του κόσμου για την περασμένη χρονιά. Το Τσαντ, η χώρα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση το 2024, κατέλαβε την τέταρτη θέση το 2025, αλλά η μείωση των συγκεντρώσεων PM2.5 πέρυσι είναι πιθανό να οφείλεται σε κενά δεδομένων.

Το Λάος, η Καμπότζη και η Ινδονησία ανέφεραν όλες σημαντικές μειώσεις στα επίπεδα των PM2.5, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, χάρη στο φαινόμενο Λα Νίνια που συνοδεύεται από υψηλότερα ποσοστά υγρασίας και περισσότερους ανέμους.

Στη Μογγολία η μέση συγκέντρωση των σωματιδίων μειώθηκε κατά 31% στα 17,8 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Συνολικά, 75 χώρες ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα στα PM2.5 το 2025 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα με 54 να αναφέρουν υψηλότερη μέση τιμή στη συγκέντρωση των PM2.5, σύμφωνα με την IQAir.

Τον περασμένο Μάρτιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν ένα παγκόσμιο πρόγραμμα παρακολούθησης που συγκέντρωνε δεδομένα ρύπανσης που συλλέχθηκαν από τα κτίρια των πρεσβειών και των προξενείων τους, επικαλούμενες δημοσιονομικούς περιορισμούς.

«Η απώλεια δεδομένων τον Μάρτιο έκανε να φανεί ότι υπήρξε σημαντική πτώση στα επίπεδα PM2.5 (στο Τσαντ), αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε», δήλωσε η Κρίστι Τσέστερ Σρέντερ, κύρια συγγραφέας της έκθεσης IQAir.

Η αμερικανική απόφαση αφαίρεσε μια πρωταρχική πηγή δεδομένων για πολλές χώρες επιρρεπείς στην ατμοσφαιρική μόλυνση και το Μπουρούντι, το Τουρκμενιστάν και το Τόγκο αφαιρέθηκαν από την έκθεση του 2025 εξαιτίας κενών στην πληροφόρηση.

Η Ελλάδα, στη φετινή λίστα, είναι στη θέση 67 ενώ πέρυσι, για το 2024, ήταν στη θέση, 92.

Η πιο μολυσμένη πόλη για το 2025

Το Λόνι της Ινδίας ήταν η πιο μολυσμένη πόλη το 2025 με μέσο όρο στα επίπεδα των PM2.5 τα 112,5 μικρογραμμάρια ενώ ακολουθεί το Χοτάν στη Σινγιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας με 109,6 μικρογραμμάρια.

Σημειώνεται ότι οι 25 πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου βρίσκονται όλες στην Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα.

Επίσης, μόνο 14% των πόλεων σε όλο τον κόσμο πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ το 2025, από 17% που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα, με τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά να προκαλούν άνοδο στα επίπεδα των PM2.5 στις ΗΠΑ, ακόμη και στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από NBC και ΑΠΕ-ΜΠΕ

