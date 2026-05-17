Γερμανία: Υπουργός υπερασπίστηκε την απόφαση να επιτραπεί η προσπάθεια διάσωσης της φάλαινας Τίμι

Οι γερμανικές αρχές υπερασπίστηκαν την απόφασή τους να επιτρέψουν την πραγματοποίηση μιας επικίνδυνης προσπάθειας διάσωσης του Τίμι, μιας φάλαινας που είχε ξεβραστεί, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών ότι η ενέργεια αυτή ήταν «ακατάλληλη», καθώς το ζώο ήταν τραυματισμένο και οι πιθανότητες επιβίωσής του ελάχιστες.

Η ιστορία της φάλαινας είχε συγκλονίσει τη Γερμανία από τη στιγμή που το ζώο εντοπίστηκε στην παραλία Τίμεντορφερ, μια αμμουδιά σε ρηχά νερά, πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Το Σάββατο επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της φάλαινας από τις δανικές αρχές, δύο εβδομάδες αφότου μεταφέρθηκε στη Βόρεια Θάλασσα σε μια προσπάθεια διάσωσης.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Δανίας ανέφερε ότι μια φάλαινα είχε βρεθεί νεκρή την Παρασκευή κοντά στο μικρό νησί Άνχολτ στο Κάτεγατ, ένα ευρύ στενό μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, και επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι επρόκειτο για τον Τίμι.

Η υπηρεσία ζήτησε από τον κόσμο να μείνει μακριά από τη σορό της φάλαινας λόγω της πιθανότητας να μεταφέρει ασθένειες, αλλά την Κυριακή η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι ένα ζευγάρι λουόμενων είχε προφανώς ποζάρει για σέλφι δίπλα στο νεκρό ζώο.

Η δήλωση του Γερμανού υπουργού για τη διάσωση της φάλαινας

Ο Τιλ Μπάκχαουζ, υπουργός Περιβάλλοντος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) στο ομόσπονδο κράτος του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, επέμεινε ότι είχε δίκιο που επέτρεψε την πραγματοποίηση της ιδιωτικά χρηματοδοτούμενης αποστολής, αναφέροντας ότι ήταν «απόλυτα ανθρώπινο να αξιοποιήσει κανείς ακόμη και την παραμικρή ευκαιρία».

Σε δηλώσεις που δημοσίευσε η εφημερίδα Bild, πρόσθεσε: «Πάντα ήταν θέμα να σταθμίσουμε ποια επιλογή ήταν η χειρότερη: να περιμένουμε τον βέβαιο θάνατο του ζώου μέσα σε αγωνία ή να του δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία και ενδεχομένως να το εκθέσουμε σε άγχος».

Οι γερμανικές αρχές είχαν αρχικά εγκαταλείψει την προσπάθεια διάσωσης της φάλαινας, λέγοντας ότι πίστευαν ότι δεν μπορούσε να απελευθερωθεί από το σημείο όπου είχε καταλήξει. Ωστόσο, μετά από εθνική κατακραυγή, δύο εκατομμυριούχοι δήλωσαν ότι ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν «ό,τι κι αν κοστίσει» για να απελευθερώσουν το ζώο.

Authorities have confirmed ‘Timmy’ the whale, whose rescue drew global attention, has been found dead off the coast of Denmark.



Η προσπάθεια διάσωσης – η οποία εκτιμάται ότι κόστισε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ – περιελάμβανε τη μεταφορά της φάλαινας μακριά από το σημείο, πάνω σε μια φορτηγίδα γεμάτη νερό, η οποία ρυμουλκήθηκε από ένα ρυμουλκό από τον κόλπο του Βίσμαρ, προς βαθύτερα νερά στα ανοικτά των ακτών της Δανίας.

Η επιχείρηση αυτή επικρίθηκε ως «ακατάλληλη» από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας, καθώς το νεαρό αρσενικό φαινόταν να βρίσκεται σε «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση» και ήταν απίθανο να επιβιώσει μετά την απελευθέρωσή του. Εμπειρογνώμονες από το Ωκεανογραφικό Μουσείο του Στράλζουντ, στην γερμανική ακτή της Βαλτικής, συνέστησαν επίσης να αφεθεί η φάλαινα να πεθάνει ειρηνικά.

Η νεαρή φάλαινα περιγράφηκε ως ληθαργική, αδύναμη και καλυμμένη με φουσκάλες, αφού πέρασε εβδομάδες σε νερά με χαμηλή αλατότητα. Πιστεύεται ότι τμήματα του στόματός της είχαν πιαστεί σε δίχτυ αλιείας.

Με πληροφορίες από Guardian