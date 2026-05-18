Κατσούρμπος: Μας σύστησε την κρητική κουζίνα

O Κατσούρμπος είναι ένα όνομα που πλέον μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δεν ακολούθησε τη μόδα της κρητικής κουζίνας αλλά τη διαμόρφωσε. Εδώ και 22 χρόνια, κάνει την Κρήτη γαστρονομικό σημείο αναφοράς στην Αθήνα και όχι μόνο, δίνοντας στην παράδοση μια σύγχρονη δυναμική.

Φωτ.: Θάλεια Ιωάννου/ LIFO

Εδώ πρώτη ύλη γίνεται η μνήμη. Είναι η στάκα, το γαμοπίλαφο, οι χοχλιοί μπουμπουριστοί, το αρνί αντικριστό, το κουνέλι στιφάδο, τα χόρτα, οι πίτες, τα τυριά, το λάδι, όλα εκείνα τα κρητικά υλικά που κρατούν μέσα τους τον τόπο, τον κόπο και τη διάρκεια στο πέρασμα του χρόνου.

Ο Κατσούρμπος μαγειρεύει χωρίς υπερβολές, με τη σιγουριά ενός εστιατορίου που ξέρει πια ότι έχει γράψει τη δική του ιστορία, επιμένοντας στην καθαρή γεύση, στην αυθεντικότητα της ύλης και στη βαθιά, ανεπιτήδευτη αρχοντιά της κρητικής φιλοξενίας.

Φωτ.: Θάλεια Ιωάννου/ LIFO Φωτ.: Θάλεια Ιωάννου/ LIFO

Το καλοκαίρι, όταν η πλατεία Προσκόπων ανοίγει, τα τραπεζάκια έξω γίνονται προέκταση αυτής της μνήμης: μια αθηναϊκή σκηνή με κρητική ψυχή, ανοιξιάτικο φως, συνεχή κίνηση και εκείνη τη σπάνια αίσθηση που κάνει το φαγητό τόπο συνάντησης της παρέας.

Στο μενού μπαίνει πλέον και η αγιορείτικη μοναστηριακή κουζίνα με την οποία ο Κατσούρμπος συνεχίζει να προχωρά χωρίς να προδίδει ποτέ τις αξίες στις οποίες βασίζεται.

Αμύντα 2, πλατ. Προσκόπων, Παγκράτι | 210 7222167

Facebook: Κατσούρμπος