Το επόμενο έτος αναμένεται να είναι το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Ένα ισχυρό καιρικό φαινόμενο τύπου «σούπερ Ελ Νίνιο» αναμένεται να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο τους επόμενους μήνες και πιθανότατα θα κάνει το 2027 το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με επιστήμονες.

Το καιρικό φαινόμενο θα μπορούσε να φέρει την επιστροφή της ζέστης των 40 °C ακόμα και στη Βρετανία, μια θερμοκρασία που είχε σημειωθεί μόνο το 2022, καθώς και αύξηση στις τιμές των τροπικών καλλιεργειών, όπως ο καφές και η ζάχαρη.

Προκαλούμενο από την απελευθέρωση θερμότητας από τον Ειρηνικό Ωκεανό, το Ελ Νίνιο εμφανίζεται περίπου τρεις φορές ανά δεκαετία, εκθέτοντας ορισμένες περιοχές του κόσμου σε πλημμύρες, άλλες σε ξηρασίες, και αυξάνοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες από το φθινόπωρο έως το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο τεσσάρων μετεωρολογικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής «Κοπέρνικος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει πλέον 82% πιθανότητα να σχηματιστεί ένα «πολύ ισχυρό» φαινόμενο Ελ Νίνιο φέτος.

Το Ελ Νίνιο που ανησυχεί τους ειδικούς

«Είναι δίκαιο να το ονομάσουμε σούπερ Ελ Νίνιο», δήλωσε ο Μαρκ Μάσλιν, καθηγητής στο University College London, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να είναι το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Προηγούμενα φαινόμενα Ελ Νίνιο έχουν επηρεάσει σημαντικά την παραγωγή τροφίμων, συμβάλλοντας στη μείωση της ρωσικής συγκομιδής σιταριού το 2010 κατά ένα τρίτο, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες καφέ στη νότια Βραζιλία το 1982 και ίσως προκαλώντας τις εξεγέρσεις για το ψωμί που σηματοδότησαν την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης το 1789.

Ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προβλέψει 40% πιθανότητα ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι «καυτό» όπως το 2022, αυτό δεν θεωρείται ότι οφείλεται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο θα αρχίσει να επηρεάζει τον καιρό της Βρετανίας το φθινόπωρο.

Ο Ζέκε Χάουζφαδερ, κλιματολόγος στο Berkeley Earth, το οποίο παρακολουθεί τη θερμοκρασία του πλανήτη, έχει εκτιμήσει ότι υπάρχει 73% πιθανότητα το επόμενο έτος να είναι το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, χάρη στον συνδυασμό του Ελ Νίνιο και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία των τελευταίων τριών ετών ήταν κατά 1,48 °C υψηλότερη από τον προ-βιομηχανικό μέσο όρο, ενώ η θερμοκρασία του επόμενου έτους αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1,5 °C, στο οποίο οι χώρες δεσμεύτηκαν να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη όταν υπέγραψαν τη Συμφωνία του Παρισιού το 2015.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να φέρει ξηρότερο από το συνηθισμένο καιρό στον Αμαζόνιο, την Αυστραλία, την Αφρική και την Ινδία, και υγρότερες συνθήκες στη Βόρεια Αμερική και την Κίνα. Αν και η Βρετανία είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε αυτό το καιρικό φαινόμενο, είναι πιθανό να βιώσει έναν ζεστό και υγρό χειμώνα, ακολουθούμενο από θερμότερο καιρό το επόμενο έτος.

«Οποιοσδήποτε ιδιαίτερα ζεστός καιρός έχουμε αυτό το καλοκαίρι θα είναι μέρος της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Μάσλιν. «Το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα αρχίσει να γίνεται αισθητό το φθινόπωρο. Θα μπορούσαμε να δούμε την επιστροφή θερμοκρασιών που θα σπάσουν ρεκόρ, φτάνοντας τους 40 °C, το επόμενο καλοκαίρι».

Άνοδος της θερμοκρασίας

Όταν οι θερμοκρασίες στη Βρετανία έφτασαν τους 40 °C το καλοκαίρι του 2022, σημειώθηκαν 2.800 επιπλέον θάνατοι ατόμων άνω των 65 ετών, ενώ μια πυρκαγιά στο ανατολικό Λονδίνο, κατέκαψε 19 σπίτια. Πέρυσι, η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή δήλωσε ότι η Βρετανία δεν είναι προετοιμασμένη για μελλοντικούς καύσωνες, οι οποίοι αναμένεται να προκαλέσουν ζημιές στις σιδηροδρομικές γραμμές και να υπερθερμάνουν κατοικίες που έχουν σχεδιαστεί για χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Αν και η Βρετανία επηρεάζεται λιγότερο από το φαινόμενο Ελ Νίνιο σε σύγκριση με άλλες χώρες, εισάγει περίπου τα 2/5 των τροφίμων της από το εξωτερικό. «Θα μπορούσαμε να δούμε ξηρασία σε περιοχές καλλιέργειας καφέ, όπως η Βραζιλία», δήλωσε η Έμιλι Μπλακ, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, προσθέτοντας ότι οι καλλιέργειες ρυζιού, φοινικέλαιου και ζάχαρης θα μπορούσαν επίσης να διαταραχθούν.

Ο Μάσλιν είπε ότι η επανάληψη του καιρικού φαινομένου κάθε λίγα χρόνια σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να εξελιχθεί «απότομα», με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται κατά τη διάρκεια των ετών του Ελ Νίνιο και στη συνέχεια να σταθεροποιούνται για μερικά χρόνια.

Το τελευταίο Ελ Νίνιο συνέβαλε στο να καταστεί το 2024 το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, με τις παγκόσμιες θερμοκρασίες να φτάνουν για πρώτη φορά 1,5 °C πάνω από τον προ-βιομηχανικό μέσο όρο.

Η Κάθριν Χέιχο, κλιματολόγος στο Texas Tech University, δήλωσε ότι το καιρικό φαινόμενο ήταν σαν να «πατάς το κουμπί του τούρμπο» στην υπερθέρμανση που προκαλεί η καύση ορυκτών καυσίμων. Παρομοίασε την ήδη θερμαινόμενη ατμόσφαιρα της Γης με ένα εξαντλημένο άτομο με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Το Ελ Νίνιο, είπε, ήταν σαν κάποιος να βήχει κατευθείαν στο πρόσωπό σου.

«Επηρεάζει τα τρόφιμα, επηρεάζει την οικονομία, επηρεάζει το νερό. Ποιος δεν είναι συνδεδεμένος στις μέρες μας; Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με τρόπους που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί», είπε.

Με πληροφορίες από Times