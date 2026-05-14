Αμβρακικός Κόλπος: Μητέρα δελφίνι θρηνεί και δεν αφήνει το νεκρό νεογνό της

Έκκληση του Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ» - Πρόκειται για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κητώδους στην Ελλάδα

The LiFO team
Μία μητέρα ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus), στον Αμβρακικό Κόλπο, παραμένει δίπλα στο νεκρό νεογνό της, συνοδεύοντας το και επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική και πένθιμη συμπεριφορά, όπως κάνει γνωστό το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ».

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο και συγκινητικό περιστατικό άγριας ζωής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από επαγγελματίες της θάλασσας της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου καθώς και Συνεργάτες της Μονάδας Βιοπαρακολούθησης Θαλάσσιων Θηλαστικών του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως του κ. Γιάννη Γιόβανου από την Amvrakikos Cruises, κάθε ανθρώπινη προσέγγιση προκαλεί έντονο στρες στη μητέρα του ρινοδέλφινου, η οποία προσπαθεί να απομακρύνει το μικρό της από ανθρώπους και σκάφη.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρακαλούνται θερμά πολίτες και επισκέπτες σκάφη αναψυχής, αλιείς, κάθε θαλάσσια δραστηριότητα στην περιοχή, να ΜΗΝ προσεγγίζουν το δελφίνι και να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας». Τονίζεται πως «η ανθρώπινη όχληση μπορεί: να επηρεάσει σοβαρά τη φυσική διαδικασία θρήνου, να προκαλέσει ακραίο στρες, να οδηγήσει σε απρόβλεπτη ή επιθετική συμπεριφορά του δελφινιού, αλλά και να επιφέρει ποινικές συνέπειες, καθώς τα θαλάσσια θηλαστικά προστατεύονται αυστηρά από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία».

Παράλληλα, η αποφυγή προσέγγισης είναι απαραίτητη και για λόγους ανθρώπινης ασφάλειας, καθώς τα δελφίνια σε κατάσταση έντονου στρες ή προστατευτικής συμπεριφοράς ενδέχεται να αντιδράσουν απρόβλεπτα στην παρουσία ανθρώπων ή σκαφών.

Όπως αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Έλενα Ακριτοπούλου, στέλεχος του Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ», «η αποφυγή προσέγγισης είναι απαραίτητη και για λόγους ανθρώπινης ασφάλειας, καθώς τα δελφίνια σε κατάσταση έντονου στρες ή προστατευτικής συμπεριφοράς ενδέχεται να αντιδράσουν απρόβλεπτα στην παρουσία ανθρώπων ή σκαφών. Το πένθος στα κητώδη αποτελεί καταγεγραμμένη και εξαιρετικά σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά. Μητέρες δελφινιών και φαλαινών έχουν παρατηρηθεί διεθνώς να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, μεταφέροντάς τα ή παραμένοντας δίπλα τους πριν τα εγκαταλείψουν».

Η κ. Ακριτοπούλου τονίζει πως «σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η μητέρα της θρηνούσας μητέρας ρινοδέλφινου, πρόκειται πιθανό για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κητώδους στην Ελλάδα».

Ο πληθυσμός των ρινοδέλφινων του Αμβρακικού Κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ιδιαίτερους πληθυσμούς της Μεσογείου, με υψηλή οικολογική αξία για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ», παρακολουθεί επιστημονικά το περιστατικό και ενημερώνει διεθνείς οργανισμούς και διακρατικές συμβάσεις προστασίας θαλάσσιων θηλαστικών. Στην ανακοίνωσή του το Κέντρο αναφέρει πως «ο σεβασμός στην ηρεμία του ζώου είναι πράξη πολιτισμού, ενσυναίσθησης και ουσιαστικής προστασίας της άγριας ζωής».

