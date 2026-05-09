Ορεινό Μπόνγκο: Το «φάντασμα του δάσους» επιστρέφει στην Κένυα, 30 χρόνια μετά

Το ορεινό μπόνγκο, ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος αντιλόπης που ζει στα δάση της Κένυας και συχνά αποκαλείται «φάντασμα του δάσους» λόγω της ικανότητάς του να κρύβεται ανάμεσα στη βλάστηση, επιχειρούν να επαναφέρουν στη φύση οργανώσεις προστασίας άγριας ζωής.

Το είδος θεωρείται κρίσιμα απειλούμενο, με λιγότερα από 100 άτομα να παραμένουν σήμερα ελεύθερα στη φύση.

Στο Mount Kenya Wildlife Conservancy, στους πρόποδες του όρους Κένυα, επιστήμονες και φροντιστές προσπαθούν να ενισχύσουν τον πληθυσμό των bongos εκτρέφοντας ζώα που έχουν γεννηθεί σε ζωολογικούς κήπους και επανεντάσσοντάς τα στα φυσικά τους οικοσυστήματα.

Στόχος του προγράμματος είναι ο αριθμός των άγριων μπόνγκο να φτάσει τα 750 έως το 2050.

Τα μπόνγκο ξεχωρίζουν για το καφέ τρίχωμά τους και τις χαρακτηριστικές λευκές ρίγες, ενώ διαθέτουν μεγάλη ικανότητα καμουφλάζ παρά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος εκπαιδεύουν τα ζώα ώστε να μπορούν να τραφούν χωρίς ανθρώπινη βοήθεια, να αποφεύγουν θηρευτές και να αναπτύσσουν αντοχή απέναντι σε ασθένειες πριν επιστρέψουν στη φύση.

Την περασμένη εβδομάδα, το καταφύγιο εισήγαγε τέσσερα αρσενικά bongos από ευρωπαϊκούς ζωολογικούς κήπους μέσω της Τσεχίας, με στόχο τη γενετική ενίσχυση του πληθυσμού και την αποφυγή συγγενικών αναπαραγωγών.

Τα νέα ζώα θα διασταυρωθούν με απογόνους 18 μπόνγκο που είχαν μεταφερθεί στην Κένυα από τις ΗΠΑ το 2004.

Το τελευταίο άγριο μπόνγκο είχε καταγραφεί στο δάσος του όρους Κένυα το 1994, πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα επανένταξης το 2022 με την απελευθέρωση των πρώτων 10 ζώων.

Σήμερα, ο πληθυσμός του καταφυγίου έχει φτάσει τα 102 ζώα.

Οι πληθυσμοί του είδους μειώθηκαν δραματικά μετά από επιδημίες τη δεκαετία του 1960, ενώ η αργή αναπαραγωγή τους δυσκολεύει περαιτέρω την ανάκαμψη. Η κύηση διαρκεί περίπου εννέα μήνες και τα ζώα θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τη συμπεριφορά των μπόνγκο πριν από κάθε επανένταξη, επιλέγοντας κυρίως τα πιο ντροπαλά ζώα, καθώς θεωρούν ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης στη φύση.

Πέρυσι γεννήθηκε το τέταρτο μικρό μπόνγκο στη φύση μετά την έναρξη του προγράμματος, εξέλιξη που οι υπεύθυνοι χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το μέλλον του είδους.

Με πληροφορίες από Associated Press

