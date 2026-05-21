Αγγλία: Οι ειδικοί προειδοποιούν για αφόρητη ζέστη - «Ο κλιματισμός θα είναι αναπόφευκτος»

Τα 40άρια θα γίνουν συνήθεια για την Αγγλία τα επόμενα 35 χρόνια

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα 40άρια θα γίνουν συνήθεια για την Αγγλία / Φωτ.: Unsplash
Το καλοκαίρι στην Αγγλία έρχεται με ακόμη πιο ζεστές θερμοκρασίες και οι ειδικοί προειδοποιούν για «αφόρητη ζέστη».

Ο κλιματισμός θα καταστεί «αναπόφευκτος» για την προστασία πολλών Βρετανών από την αφόρητη καλοκαιρινή ζέστη, σύμφωνα με δήλωση κορυφαίας συμβούλου της κυβέρνησης σε θέματα κλίματος, την οποία επικαλείται το Sky News.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών, αναφέρουν ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 28 °C την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ τα επόμενα 35 χρόνια η καλοκαιρινή ζέστη των 40 °C αναμένεται να γίνει «συνήθεια».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Victoria Seabrook για το Sky News, μέλος της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (CCC)- δήλωσε ότι τα μέτρα ψύξης πρέπει να «εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα».

Η έκθεση προσδιόρισε τους συχνότερους καύσωνες ως τη μεγαλύτερη κλιματική απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς ήδη προκαλούν υπερβολικό αριθμό θανάτων και υπερβολική ζέστη στις αίθουσες τοκετού.

Οι ειδικοί ζήτησαν τη θέσπιση κανονισμών για τη μέγιστη θερμοκρασία στους χώρους εργασίας, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων ψύξης σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας έως το 2035 και σε σχολεία έως το 2050. Η CCC πρότεινε επίσης στους υπουργούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής του σχολικού έτους, καθώς μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποτύχουν στις εξετάσεις όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες.

Αγγλία: Τι αλλάζει στις συστάσεις για τη χρήση κλιματιστικού

Παλαιότερα, οι ειδικοί προειδοποιούσαν για την εκτεταμένη χρήση του κλιματισμού, καθώς η κατανάλωση ενέργειας και η χρήση χημικών ουσιών (γνωστών ως HFC) συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, την οποία υποτίθεται ότι πρέπει να μετριάσει.

Ωστόσο, με την έντονη ζέστη να αποτελεί πλέον αναπόφευκτο μέλλον για περιοχές όπως νότια Αγγλία και Μίντλαντς, «στην πραγματικότητα ο κλιματισμός θα είναι απαραίτητος, ιδίως σε χώρους όπου βρίσκονται ευάλωτα άτομα, όπως νοσοκομεία και οίκοι ευγηρίας», τονίζουν.

«Πιστεύουμε ότι θα είναι αναπόφευκτο», επιμένουν.
 

Με πληροφορίες από Sky News

