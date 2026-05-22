Η δυτική Ευρώπη προετοιμάζεται για το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού

Θερμοκρασίες άνω των 30°C σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία τις επόμενες ημέρες

Φωτ. αρχείου Getty Images
Ένα από τα πρώτα έντονα κύματα ζέστης του φετινού καλοκαιριού, ετοιμάζεται να πλήξει μεγάλο τμήμα της δυτικής Ευρώπης, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τα φυσιολογικά επίπεδα ακόμη και κατά 10 βαθμούς Κελσίου.

Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης μάλιστα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ενδέχεται να καταγραφούν και νέα ρεκόρ για τον μήνα Μάιο.

Στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει σήμερα τους 30°C και να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Στο Παρίσι και το Λονδίνο οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 32°C, ενώ στη νοτιοδυτική Γαλλία ακόμη και τους 35°C.

Στην Ισπανία, σε περιοχές όπως η Γουαδιανά και η Γκουανταλκιβίρ, δεν αποκλείονται τιμές έως και 38°C.

Σε τροχιά έντονης ζέστης η δυτική Ευρώπη

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France κάνει λόγο για «πρόωρο και έντονο κύμα ζέστης», τονίζοντας ότι τόσο οι μέγιστες όσο και οι ελάχιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν σε πρωτοφανή επίπεδα για την εποχή.

Όπως επισημαίνει, είναι πολύ πιθανό να καταρριφθούν ρεκόρ Μαΐου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε ένα «heat dome», δηλαδή ένα πεδίο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από την Ευρώπη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα γίνονται ολοένα και πιο συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής, με την Ευρώπη –την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο– να αντιμετωπίζει όλο και πιο πρόωρα και έντονα κύματα καύσωνα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη εκδοθεί προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να μπορεί να φτάσει τοπικά τους 33°C, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ Μαΐου που είχε καταγραφεί το 1944.

Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να πληρούνται οι προϋποθέσεις για επίσημο καύσωνα, με συνεχόμενες ημέρες υψηλών θερμοκρασιών.

Με πληροφορίες από Guardian

