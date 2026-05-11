Politico: Χώρες της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτρέπουν τη θανάτωση της άγριας ζωής για την ανάπτυξη βιομηχανικών έργων

Χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών.

Η πρόταση αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών προστασιών της Ευρώπης και της προσπάθειάς της να αναζωογονήσει τη βιομηχανία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ διαμορφώνουν τις θέσεις τους σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, με στόχο την επιτάχυνση των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων για έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας έως τα κέντρα δεδομένων και τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόταση θα επαναπροσδιορίσει επίσης το τι θεωρείται «σκόπιμη» θανάτωση σύμφωνα με τις Οδηγίες για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους (Birds and Habitats Directives).

Οι νόμοι αυτοί αποτελούν τη βάση της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία της φύσης και απαγορεύουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή προστατευόμενων ειδών, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας ή η πρόληψη σοβαρών ζημιών σε καλλιέργειες, ζώα, δάση, αλιεία και ύδατα.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για την αδειοδότηση, εάν η κατασκευή, η λειτουργία ή ο παροπλισμός ενός έργου έχει ως αποτέλεσμα την περιστασιακή θανάτωση ή διαταραχή προστατευόμενων ειδών, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται σκόπιμο, εφόσον οι υπεύθυνοι του έργου λάβουν «κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού».

Η Κύπρος, η οποία ασκεί επί του παρόντος την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πρότεινε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, σύμφωνα με έγγραφο της 5ης Μαΐου στο οποίο είχε πρόσβαση το POLITICO.

Η κυπριακή πρόταση θα τροποποιήσει την Οδηγία για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους, ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις «να εγκρίνουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή πτηνών που προκύπτει από την εφαρμογή σχεδίων ή την κατασκευή, λειτουργία ή παροπλισμό έργων, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές».

Οι οδηγίες πρέπει να τροποποιηθούν για να «εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ειδών», υποστηρίζει.

Αξιωματούχοι της ΕΕ θα συζητήσουν την πρόταση τη Δευτέρα στην ομάδα Antici του Συμβουλίου για την απλούστευση, η οποία συντονίζει τις εργασίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας στις υφιστάμενες νομοθεσίες της ΕΕ.

Με πληροφορίες από Politico