Καναδάς: Νέος πετρελαιαγωγός απειλεί τις φάλαινες όρκα, καταγγέλλουν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Καναδά το σχέδιο του πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, για νέο πετρελαιαγωγό προς τις ακτές του Ειρηνικού, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μπορεί να επιταχύνει την εξαφάνιση των ήδη απειλούμενων φαλαινών όρκα.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στον Καναδά εκφράζουν φόβους ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιταχύνει μεγάλα ενεργειακά έργα συγκρούεται με τους νόμους που προστατεύουν είδη υπό εξαφάνιση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πληθυσμός των νότιων μόνιμων ορκών (southern resident orcas), ενός εξαιρετικά απειλούμενου είδους όρκα που ζει ανάμεσα στη Βρετανική Κολομβία και την πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ. Από περισσότερες από 200 όρκες στις αρχές του 20ού αιώνα, σήμερα απομένουν περίπου 70.

Καναδάς: Επιβαρυμένο το οικοσύστημα

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων λόγω του υπάρχοντος αγωγού «Trans Mountain» και ενός νέου τερματικού σταθμού LNG έχει ήδη επιβαρύνει σοβαρά το οικοσύστημα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σχέδιο για νέο πετρελαιαγωγό από την Αλμπέρτα προς τις ακτές του Ειρηνικού, με στόχο η κατασκευή να ξεκινήσει έως το φθινόπωρο του 2027.

Παράλληλα, κυβερνητικό έγγραφο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προτείνει αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων έργων, με στόχο την επιτάχυνσή τους. Ένα από τα σημεία που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αφορά πιθανή εξαίρεση μεγάλων έργων από τους αυστηρούς ελέγχους που εξετάζουν αν απειλείται η επιβίωση προστατευόμενων ειδών.

«Αυτός ο μηχανισμός υπάρχει για να αποτρέπει έργα που μπορεί να οδηγήσουν απειλούμενα είδη στην εξαφάνιση», δήλωσε η βιολόγος Misty MacDuffee.

"the rush to develop fossil fuel infrastructure collides with laws meant to protect threatened species"



Καναδάς: «Δεν αποδυναμώνουμε τις περιβαλλοντικές προστασίες» αναφέρει η κυβέρνηση

Η ίδια προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των προστατευτικών διατάξεων θα μπορούσε να φέρει τις όρκες ακόμη πιο κοντά στην εξαφάνιση.

Η καναδική κυβέρνηση απάντησε ότι δεν σκοπεύει να αποδυναμώσει τις περιβαλλοντικές προστασίες. Ο υπουργός Μεταφορών, Στιβ ΜακΚίνον ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 91 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για την προστασία των φαλαινών και σχεδιάζει να αυξήσει την ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να κρατούν τα πλοία από τις όρκες, από τα 200 στα 1.000 μέτρα.

Παρόλα αυτά, οργανώσεις όπως η Ecojustice και η Nature Canada κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να παρακάμψει κρίσιμους περιβαλλοντικούς ελέγχους στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι όρκες εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τον σολομό chinook, ο πληθυσμός του οποίου επίσης μειώνεται δραματικά. Παράλληλα, η αυξημένη θαλάσσια κίνηση δημιουργεί περισσότερο υποθαλάσσιο θόρυβο, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την επιβίωσή τους.

Με πληροφορίες από Guardian