Αυστραλία: Περίπου 100 φάλαινες ξεβράστηκαν σε παραλία - Νεκρές οι περισσότερες

Πάνω από 50 φάλαινες πέθαναν όταν ξεβράστηκαν, μαζικά, σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, με τις τοπικές Αρχές να κάνουν αγώνα δρόμου για να σώσουν δεκάδες άλλες που εξακολουθούν να βρίσκονται στα ρηχά.

Με μία ανάρτηση στα social media, η Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής της Δυτικής Αυστραλίας ανέφερε ότι ένα μεγάλο κοπάδι με φάλαινες-πιλότους, με μακριά πτερύγια, εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης κοντά στη νότια ακτή της πολιτείας.

«Δυστυχώς, 51 φάλαινες πέθαναν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από μαζικό εκβρασμό στην παραλία Cheynes», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι το προσωπικό και εκατοντάδες εθελοντές συνέχιζαν την προσπάθεια για να σώσουν άλλες 46 φάλαινες, επιστρέφοντάς τις στα βαθιά νερά.

Το κοπάδι εντοπίστηκε αρχικά 100 μέτρα ανοιχτά της παραλίας Cheynes την Τρίτη, με τις φάλαινες να έχουν στριμωχτεί η μία στην άλλη, σε ένα ασυνήθιστο θέαμα, όπως το περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

Καθώς οι φάλαινες άρχισαν να ξεβράζονται μία-μία σταδιακά στην ακτή, οι Αρχές άγριας ζωής ξεκίνησαν κατεπείγουσα επιχείρηση σωτηρίας.

Σε βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται δεκάδες φάλαινες –μερικές να ξαπλώνουν στο πλάι, άλλες ανάσκελα– να χτυπούν την ουρά τους σε ρηχά νερά. Ένα άλλο βίντεο δείχνει τις φάλαινες να στριμώχνονται μαζί, παραμένοντας ακίνητες. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι της άγριας πανίδας συστήνουν στο κοινό να μείνει μακριά από την παραλία αυτές τις μέρες.

New drone vision has revealed a large pod of pilot whales formed a love heart shape in the ocean just moments before a mass stranding at Cheynes Beach yesterday. #9News pic.twitter.com/iRhwZ6q1sj