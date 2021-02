Η τυχαία ανακάλυψη περίεργων μορφών ζωής κάτω από στρώματα πάγου της Ανταρκτικής έχει προκαλέσει σύγχυση στους επιστήμονες.

Οι ερευνητές έκαναν διάτρηση στο Filchner-Ronne, ένα παχύ στρώμα πάγου, βάθους 900 μέτρων. Στη συνέχεια με τη βοήθεια μίας κάμερας έφτασαν μέχρι τον βυθό.

Εκεί, προς έκπληξή τους, η κάμερα αποκάλυψε 16 σφουγγάρια και 22 άγνωστα πλάσματα, προσκολλημένα στους βράχους, που ζουν στο απόλυτο σκοτάδι σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν.

