Ο Τζόνι Ντεπ έχασε την δίκη για δυσφήμηση κατά της βρετανικής εφημερίδας The Sun, για τα ρεπορτάζ της τάμπλοϊντ σχετικά με τον ξυλοδαρμό της πρώην συζύγου του ηθοποιού, Άμπερ Χερντ, από τον ίδιο.



Ο Ντεπ είχε κινηθεί δικαστικά κατά του News Group Newspapers (NGN) και η δίκη που διεξήχθη τον Ιούλιο, κράτησε τρεις εβδομάδες, με την παρουσία των δύο πρώην συζύγων οδηγώντας σε αποκαλύψεις για την ιδιωτική ζωή του ζευγαριού.



Το δικαστήριο αρνήθηκε να επιδικάσει στον αστέρα του Χόλιγουντ αποζημίωση για προσβολή της φήμης του και έκρινε ότι οι χαρακτηρισμοί της βρετανικής ταμπλόιντ για το πρόσωπο του Τζόνι Ντεπ, σχετικά με τα 14 περιστατικα βίας (στα οποία είχε αναφερθεί η Sun) ήταν «επί της ουσίας αληθείς». Η Sun είχε χρησιμοποιήσει τον όρο "wife beater" (μτφρ: χτυπά την σύζυγο).

Τρεις μήνες μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής Τζάστις Νίκολ τόνισε σήμερα, ανακοινώνοντας την απόφασή του, πως έφτασε στα συγκεκριμένα συμπεράσματα έχοντας εξετάσει λεπτομερώς όλα τα επίμαχα περιστατικά.

Ο 57χρονος Ντεπ είχε μηνύσει την εκδότρια εταιρεία της εφημερίδας Sun, News Group Newspapers (NGN), και τον εκδότη Νταν Γούτον, για ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί στην Sun με αρχικό τίτλο "Gone Potty: How can JK Rowling be 'genuinely happy' casting wife beater Johnny Depp in the new film?" όπου αναρωτιόταν «Πώς μπορεί η Τζ.Κ.Ρόουλινγκ να είναι πραγματικά χαρούμενη που ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος χτυπά την σύζυγό του, πήρε τον ρόλο για το νέο φιλμ Fantastic Beasts».

Η γραμμή υπεράσπισης της News Group Newspapers εστίασε στην θέση πως όσα παρουσιάζονταν είχαν όντως συμβεί και έτσι το βάρος της απόδειξης για αυτά τα περιστατικά έπεσε στην εφημερίδα που κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η NGN εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «η Sun υποστηρίζει τα θύματα οικογενειακής βίας τα τελευταία 20 χρόνια. Τα θύματα της οικογενειακής βίας δεν θα πρέπει ποτέ να φιμώνονται και ευχαριστούμε τον δικαστή για την προσεκτική εξέταση και την Άμπερ Χερντ για το θάρρος της να παρουσιάσει αποδείξεις στο δικαστήριο».

Η Αμερικανίδα δικηγόρος της Χερντ που έχει αναλάβει μια παρόμοια υπόθεση δυσφήμισης που θα εκδικαστεί στις ΗΠΑ δήλωσε πως για όσους ήταν παρόντες στη δίκη στο Λονδίνο «η απόφαση και η κρίση δεν αποτελούν έκπληξη.

«Σύντομα, θα παρουσιάσουμε ακόμα πιο εκτενή στοιχεία στις ΗΠΑ. Είμαστε προσηλωμένοι στη δικαίωση της Άμπερ Χερντ στο αμερικανικό δικαστήριο, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα της κυρίας Χερντ στην ελευθερία του λόγου».

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters και AFP

