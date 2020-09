Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο έσπασε το ρεκόρ της Τζένιφερ Άνιστον στο Instagram κατακτώντας τους ένα εκατομμύριο followers στο γρηγορότερο χρόνο.

Σε ηλικία 94 ετών, ο λογαριασμός του βετεράνου ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού και φυσιολάτρη έφτασε σε επταψήφιο αριθμό σε τέσσερις ώρες και 44 λεπτά την Πέμπτη, σύμφωνα με το Guinness World Records.

Yesterday: Sir David Attenborough joins Instagram



Also yesterday: Sir David Attenborough reaches one million followers on Instagramhttps://t.co/hmJeuspQHp