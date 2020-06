Ο Κάνιε Γουέστ είναι πολύ περήφανος για όσα έχει καταφέρει η Κιμ Καρντάσιαν, που πρόσφατα έγινε και επισήμως δισεκατομμυριούχος.

Ο 43χρονος ράπερ αποφάσισε να κάνει μια αφιέρωση στην 39χρονη σύζυγό του, με αφορμή την είδηση πως η εταιρία καλλυντικών Coty συμφώνησε να εξαγοράσει το 20% του brand KKW Beauty της Κιμ Καρντάσιαν, προσθέτοντας στον λογαριασμό της διάσημης σταρ επιπλέον 200 εκατ. δολάρια και ανεβάζοντας την αξία της επιχείρησης στο 1 δισ. δολάρια.

«Είμαι τόσο περήφανος για την όμορφη γυναίκα μου Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ που έγινε επισήμως δισεκατομμυριούχος», έγραψε ο Κάνιε στο Twitter. «Πέρασες από τις πιο τρελές καταιγίδες και τώρα ο Θεός λάμπει πάνω σου και πάνω από την οικογένειά μας», συνέχισε ο διάσημος ράπερ, προσθέτοντας μαζί μια φωτογραφία από φρέσκα λουλούδια και λαχανικά.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire



You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family



So blessed this is still life

So I made you this still life



We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah