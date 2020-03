Οι φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό επιβεβαιώνονται, καθώς ανακοινώθηκε πως η Μέγκαν Μαρκλ συνεργάζεται επισήμως με την Disney.

H Μέγκαν Μαρκλ συμμετέχει ως αφηγήτρια σε μια ταινία της Disney που καταγράφει το ταξίδι μιας οικογένειας ελεφάντων στην έρημο Καλαχάρι στη νότια Αφρική.

Η πρεμιέρα του φιλμ θα γίνει στις 3 Απριλίου και πρόκειται για ντοκιμαντέρ του Disneynature, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα streaming Disney+.

Αν και δεν είναι γνωστή η αμοιβή της Μέγκαν Μαρκλ, αυτό που έγινε γνωστό είναι πως θα δοθεί όλη για την ενίσχυση του οργανισμού άγριας ζωής Elephants Without Borders.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dGZkgdBnP5