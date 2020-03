Σε μια εντελώς αμήχανη οικογενειακή στιγμή εξελίχθηκε η συνάντηση των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ με τους πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον για την Commonwealth Day.

Στην ακολουθία, που έγινε στο Westminster Abbey, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσελ κάθισαν στην δεύτερη σειρά, δίπλα από τον θείο του Χάρι, πρίγκιπα Εδουάρδο και την Σοφία, Κόμισσα του Ουέσσεξ. Λίγο αργότερα, έφτασαν στις δικές τους θέσεις και ο Δούκας με την Δούκισσα του Κέιμπριτζ, στην ακριβώς μπροστινή σειρά.

Ο Χάρι με την Μέγκαν χαιρέτισαν χαμογελαστοί τους Ουίλιαμ και Κέιτ, που ανταποκρίθηκαν με έναν σύντομο χαιρετισμό, πριν καθίσουν στις θέσεις τους.

Όση ώρα περίμεναν την άφιξη της βασίλισσας Ελισάβετ, οι Χάρι και Μέγκαν συνομιλούσαν με τον Εδουάρδο, ενώ η Κέιτ συζητούσε με την Σοφία και τον Ουίλιαμ, χωρίς να υπάρχει παραμικρή περαιτέρω επικοινωνία ανάμεσα στα δυο αδέρφια και τις συζύγους τους.

The Duchess of Sussex waves to the Duke & Duchess of Cambridge as they arrive at the #CommonwealthDay Service pic.twitter.com/G5S4382d0w — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020





The Duke & Duchess of Sussex in deep conversation with the Earl of Wessex at the #CommonwealthDay Service. pic.twitter.com/VvuPRXorqQ — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020





Σε αντίθεση με παλαιότερες λειτουργίες, οι πρίγκιπες Χάρι και Ουίλιαμ μαζί με τις Μέγκαν και Κέιτ δεν ήταν μέρος της ακολουθίας της βασίλισσας, αντιθέτως οδηγήθηκαν στις θέσεις τους πριν καταφτάσουν η Ελισάβετ, ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα.

Η Μέγκαν με τον Χάρι ήταν οι πρώτοι που έφτασαν και ακολούθησαν λίγο αργότερα ο Ουίλιαμ με την Κέιτ, με τα δυο ζευγάρια να έρχονται με ξεχωριστά αυτοκίνητα.

Η ετήσια λειτουργία της Δευτέρας για την Commonwealth Day ήταν η τελευταία επίσημη βασιλική εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, που συμμετείχαν στους εορτασμούς μαζί με τον Ουίλιαμ, την Κέιτ και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το βασιλικό οικογενειακό reunion προετοιμάζεται εδώ και τέσσερις μήνες, καθώς το δυο ζευγάρια δεν έχουν συναντηθεί ξανά από τότε που εμφανίστηκαν μαζί στους εορτασμούς της Remembrance Day τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι Χάρι και Μέγκαν επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο την προηγούμενη εβδομάδα για τον τελευταίο κύκλο των βασιλικών τους υποχρεώσεων πριν αποχωρήσουν επισήμως από τα βασιλικά τους καθήκοντα και το Παλάτι στις 31 Μαρτίου.

The Duke and Duchess of Cambridge joined The Queen and Members of the @RoyalFamily for the annual #CommonwealthDay Service at Westminster Abbey pic.twitter.com/sFkouQMPVt — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 9, 2020





Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αντιπαλότητα μεταξύ των δυο αδερφών ξεκίνησε το 2017 όταν ο Ουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τον μικρό αδερφό του πως βιάζεται με την Μέγκαν, κάτι που θύμωσε και πλήγωσε τον Χάρι.

Τώρα που με την Μέγκαν έχουν ξεκινήσει μια καινούργια ζωή και έχουν εγκατασταθεί στον Καναδά μαζί με τον γιο τους, Άρτσι, εικάζεται πως τα δυο αδέρφια ίσως προσπαθήσουν να αναθερμάνουν τις σχέσεις τους.