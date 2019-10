Η Μέγκαν Μαρκλ παραδέχθηκε πως οι Βρετανοί φίλοι της την προειδοποίησαν για την δημοσιότητα που θα είχε ο γάμος της με τον πρίγκιπα Χάρι αλλά εκείνη υπήρξε «αφελής».

Στο νέο ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan: An African Journey» του ITV, που γυρίστηκε στην πρόσφατη περιοδεία του βασιλικού ζεύγους στην Αφρική, η Δούκισσα του Σάσεξ μίλησε για πρώτη φορά για την καθημερινότητα και τον γάμο της αλλά και τις δυσκολίες του να είναι συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

«Είναι δύσκολο. Δεν νομίζω πως μπορεί κανείς να το καταλάβει, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν είχα ιδέα», λέει για την ανελέητη επίθεση που δέχεται από ταμπλόιντ εφημερίδες και περιοδικά. «Μοιάζει δύσκολο να το καταλάβεις στην προκειμένη περίπτωση, αλλά όταν πρωτογνώρισα τον άντρα μου οι φίλοι μου ήταν πολύ χαρούμενοι επειδή ήμουν κι εγώ τόσο χαρούμενη», συνεχίζει. «Αλλά οι Βρετανοί φίλοι μου μού έλεγαν, "Σίγουρα είναι υπέροχος αλλά δεν πρέπει να το κάνεις επειδή τα βρετανικά ταμπλόιντ θα καταστρέψουν την ζωή σου". Και εγώ με φοβερή αφέλεια -είμαι Αμερικανίδα και δεν έχουμε τέτοια εδώ- έλεγα, "Για τι πράγμα μιλάτε; Δεν βγάζει καθόλου νόημα, δεν μου αρέσουν τα ταμπλόιντ!". Δεν καταλάβαινα. Οπότε ναι, ήταν περίπλοκο», προσθέτει.

ITV's @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.



The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF — ITV News (@itvnews) October 18, 2019

Perhaps the key moment in my interview with Meghan tonight. pic.twitter.com/grIsq7f5QX — tom bradby (@tombradby) October 20, 2019





Η Μέγκαν Μαρκλ λέει πως ελπίζει κάποια μέρα ο κόσμος να καταλάβει και να εστιάσει στο πόσο αγαπιούνται με τον πρίγκιπα Χάρι. «Ελπίζω ο κόσμος να φτάσει στο σημείο που θα μας δει ως ένα ερωτευμένο ζευγάρι, επειδή δεν ξυπνάω κάθε μέρα νιώθοντας τίποτα άλλο παρά η γυναίκα που ανέκαθεν υπήρξα. Είμαι απλώς η Μέγκαν και παντρεύτηκα αυτόν τον υπέροχο άντρα και για εμένα αυτό είναι απλώς μέρος της ιστορίας αγάπης μας», εξήγησε η ίδια.

Σε ερώτηση πόσο καιρό ακόμη πιστεύει πως θα αντέξει να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με διάφορες φήμες να κυκλοφορούν γύρω από το όνομά της, η 38χρονη Δούκισσα είπε πως «απλώς χειρίζομαι την κάθε μέρα που έρχεται». «Έχω καιρό που λέω στον H, έτσι τον αποκαλώ, πως δεν φτάνει μόνο να επιβιώνεις. Δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής. Πρέπει να ανθίζεις, πρέπει να νιώθεις χαρούμενος», είπε η Μέγκαν Μαρκλ. «Προσπάθησα πραγματικά να υιοθετήσω αυτή την βρετανική αντίληψη του "σφιχτού άνω χείλους". Πραγματικά προσπάθησα, αλλά νομίζω πως αυτό που προκαλεί εσωτερικά είναι φοβερά καταστροφικό», πρόσθεσε.

Η Μέγκαν Μαρκλ σημείωσε πως θα κατανοούσε αυτήν την προσοχή αν ήταν δίκαιη. «Ποτέ δεν σκέφτηκα πως αυτό θα ήταν εύκολο, αλλά νόμιζα πως θα είναι δίκαιο. Και αυτό είναι που δυσκολεύομαι να αποδεχθώ. Αν τα πράγματα ήταν δίκαια, αν είχα κάνει κάτι λάθος, θα ήμουν η πρώτη που θα έλεγε, "Θεέ μου, λυπάμαι πολύ. Δεν θα το ξανακάνω". Όταν όμως ο κόσμος λέει αναληθή πράγματα, τους λένε πως είναι ψέματα αλλά τα συνεχίζουν, δεν ξέρω κανέναν στον κόσμου που θα ένιωθε καλά με όλο αυτό», λέει η ίδια.

Meghan admits she was warned against marrying Harry: “My British friends said to me, ‘I’m sure he’s great but you shouldn’t do it because the British tabloids will destroy your life.’” #HarryandMeghanpic.twitter.com/f2lQneEIa5 — Lizzie Robinson (@LizzieITV) October 20, 2019





Η Δούκισσα του Σάσεξ μίλησε επίσης για την μητρότητα αλλά και την αρνητική δημοσιότητα που δέχθηκε όταν ήταν έγκυος και τους πρώτους μήνες μετά την γέννηση του Άρτσι. «Οποιαδήποτε γυναίκα, ειδικά στην εγκυμοσύνη, νιώθει ευάλωτη, οπότε αυτό έγινε πολύ δύσκολο, ειδικά μετά που έχει ένα νεογέννητο, μαζεύονται πολλά. Οπότε έρχεται και προστίθεται στην προσπάθειά σου να είναι νέα μητέρα ή νεόνυμφη. Δεν με ρώτησαν πολλοί αν είμαι καλά», πρόσθεσε η Μέγκαν Μαρκλ για να καταλήξει: «Το καλό είναι πως έχω το μωρό μου και τον άντρα μου και είναι οι καλύτεροι».

Από την πλευρά του ο πρίγκιπας Χάρι, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ, επέμεινε πως «πάντα» θα προστατεύει την οικογένειά του, προσθέτοντας πως «δεν θα με εξαναγκάσουν να παίξω ένα παιχνίδι που σκότωσε την μαμά μου» και πως δεν θέλει να επαναληφθεί το παρελθόν. Σε ερώτηση αν ανησυχεί πως η γυναίκα του μπορεί να δεχθεί την ίδια πίεση από τα μίντια με την μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 1997, ο Δούκας του Σάσεξ απάντησε: «Πάντα θα προστατεύω την οικογένειά μου και τώρα έχω οικογένεια για να προστατεύσω. Οπότε όλα όσα πέρασε [η Νταϊάνα], και ό,τι της συνέβη, είναι απίστευτα σημαντικά κάθε μέρα, και δεν είμαι παρανοϊκός, είναι που δεν θέλω να επαναληφθεί το παρελθόν», τόνισε ο 35χρονος πρίγκιπας.

Following the Duke and Duchess of Sussex on their African tour. #HarryAndMeghan: An African Journey. Tonight 9pm @ITV https://t.co/V0P5flpNeW — ITV (@ITV) October 20, 2019





Με πληροφορίες από BBC και People