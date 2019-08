Ελεύθερος αφέθηκε τελικά χθες Παρασκευή ο Αμερικανός ράπερ A$AP Rocky, μετά την ολοκλήρωση της πολύκροτης δίκης του στη Στοκχόλμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, ο A$AP Rocky βρίσκεται ήδη στο Λος Άντζελες μετά από έναν μήνα φυλάκισης στη Σουηδία. O A$AP Rocky και δύο συνοδοί του κατηγορήθηκαν για τον ξυλοδαρμό ενός 19χρονου, του Μουσταφά Τζαφάρι, σε δρόμο της σουηδικής πρωτεύουσας, στις 30 Ιουνίου.

Το σουηδικό δικαστήριο ωστόσο δεν ανακοίνωσε την απόφασή του για τον Αμερικανό ράπερ. Σύμφωνα με την Κάριν Ροσάντερ, εκπρόσωπο της Σουηδικής Εισαγγελικής Αρχής, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Αυγούστου. Μία φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας μετά τη δίκη δείχνει τον A$AP Rocky να χαμογελάει και να μπαίνει σε αυτοκίνητο. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο βραβευμένος με Γκράμι μουσικός ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του.

Η υπόθεση προκάλεσε τριβές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Σουηδία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Σουηδό πρωθυπουργό την απελευθέρωση του Αμερικανού ράπερ. Ο Τραμπ είχε δημοσιεύσει ένα οργισμένο μήνυμα στο Twitter σχολιάζοντας πως η Σουηδία «απογοήτευσε την Αφρο-αμερικανική μας κοινότητα», σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολλά για τη Σουηδία αλλά δεν συμβαίνει και το αντίστροφο» και πρόσθεσε πως η Σουηδία πρέπει να εστιάσει στο δικό της πρόβλημα εγκληματικότητας.

Σε άλλο μήνυμα στο Twitter ο Τραμπ είχε δηλώσει «πολύ απογοητευμένος» με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Στέφαν Λεβέν που είναι «ανίκανος να δράσει» και τον πίεσε να «συμπεριφερθεί στους Αμερικανούς δίκαια». Στον Τραμπ απάντησε ο πρώην πρωθυπουργό της Σουηδίας, Καρλ Μπιλντ. «To κράτος δικαίου ισχύει για όλους το ίδιο και η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ασκείται από ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα. Αυτό ισχύει στις ΗΠΑ και σίγουρα αυτό ισχύει στη Σουηδία. Η πολιτική ανάμειξη είναι σαφέστατα εκτός επιτρεπτών ορίων».

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, να μην κρατηθεί περαιτέρω ο A$AP Rocky, ο Ντόναλντ Τραπ, με ανάρτηση του στο Twitter, χαιρέτησε τον επαναπατρισμό του Αμερικανού ράπερ.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!