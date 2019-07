Η υπόθεση της σύλληψης και της απαγγελίας κατηγοριών για ξυλοδαρμό στον Αμερικανό ράπερ A$AP Rocky στη Στοκχόλμη προκαλεί τριγμούς στις σχέσεις ΗΠΑ και Σουηδίας, μετά και την οργισμένη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ όταν έγιναν γνωστές οι κατηγορίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε στο Twitter πως η Σουηδία «απογοήτευσε την Αφρο-αμερικανική μας κοινότητα», σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολλά για τη Σουηδία αλλά δεν συμβαίνει και το αντίστροφο» και πρόσθεσε πως η Σουηδία πρέπει να εστιάσει στο δικό της πρόβλημα εγκληματικότητας.

Ο Τραμπ έλαβε απάντηση από τον πρώην πρωθυπουργό της Σουηδίας, τον Καρλ Μπιλντ. «To κράτος δικαίου ισχύει για όλους το ίδιο και η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ασκείται από ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα. Αυτό ισχύει στις ΗΠΑ και σίγουρα αυτό ισχύει στη Σουηδία. Η πολιτική ανάμειξη είναι σαφέστατα εκτός επιτρεπτών ορίων», έγραψε στο Twitter o Mπιλντ.

The rule of the law applies to everyone equally and is exercised by an independent judiciary. That’s the way it is in the US, and that’s certainly the way it is in Sweden. Political interference in the process is distinctly off limits! Clear? https://t.co/8iTc9Y0df3