Ο Moby απάντησε στην Νάταλι Πόρτμαν, που διέψευσε ότι είχαν σχέση και χαρακτήρισε τον μουσικό «ως ανατριχιαστικό», επιμένοντας στα λεγόμενά του πως οι δυο τους έβγαιναν το 1999.

«Πρόσφατα διάβασα ένα κουτσομπολίστικο κομμάτι στο οποίο η Νάταλι Πόρτμαν είπε πως δεν βγαίναμε ποτέ. Αυτό με μπέρδεψε, καθώς όντως βγαίναμε, για την ακρίβεια είχαμε σχέση. Και μετά από την σύντομη σχέση το 1999 παραμείναμε φίλοι για χρόνια», έγραψε σε μήνυμά του στο Instagram ο διάσημος μουσικός, μετά τις αποκαλύψεις της Νάταλι Πόρτμαν.

Στη συνέχεια ο Moby λέει πως σέβεται την Νάταλι Πόρτμαν αλλά δεν μπορεί να καταλάβει γιατί διαστρεβλώνει την αλήθεια για την σχέση τους. «Μου αρέσει η Νάταλι και σέβομαι το μυαλό και τον ακτιβισμό της. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο έντονα διαστρεβλώνει την αλήθεια για την (παρά ταύτα σύντομη) σχέση μας. Η ιστορία που παρουσιάζεται στο βιβλίο μου "Then It Fell Apart" είναι ακριβής, με πολλές σχετικές φωτογραφίες κλπ», σημειώνει ο Moby.

«Σέβομαι απολύτως το ότι η Νάταλι πιθανώς μετάνιωσε που έβγαινε μαζί μου (για να είμαι δίκαιος, ενδεχομένως κι εγώ θα το μετάνιωνα), αλλά αυτό δεν αλλάζει τα αληθινά γεγονότα της σύντομης, ρομαντικής ιστορίας μας», καταλήγει στο μήνυμά του ο 53χρονος μουσικός.

Ο Moby έγραψε πρόσφατα για τη σχέση του με την Νάταλι Πόρτμαν στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Then It Fell Apart». Ωστόσο η 37χρονη ηθοποιός διέψευσε τα πάντα ως ανακρίβειες, σημειώνοντας πως για εκείνη δεν ήταν σύντροφος αλλά ένας «ανατριχιαστικός» μεγαλύτερος άντρας που προσπάθησε να ξεπεράσει τα όριά του. Η διάσημη ηθοποιός διευκρίνισε επίσης πως ήταν μόλις 18 ετών όταν συναντήθηκαν, παρά τους ισχυρισμούς του Moby ότι ήταν 20 ετών και ότι ενώ έφτασαν να γίνουν φίλοι, εκείνη διέκοψε όταν συνειδητοποίησε ότι ο Moby είχε άλλες προθέσεις. Η Νάταλι Πόρτμαν στράφηκε και κατά του εκδότη του βιβλίου που επέτρεψε το απόσπασμα αυτό χωρίς να τσεκάρει την εγκυρότητά του.