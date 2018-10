Ένα ρεκόρ που διατηρούσαν οι Beatles εδώ και 54 χρόνια κατέρριψε ο Drake, χάρη στη συμμετοχή του ως guest στο νέο τραγούδι του Bad Bunny «MIA».

Ο Καναδός ράπερ, έχει τώρα 12 τραγούδια που έχουν φθάσει στην κορυφή, στο top 10 του chart Billboard Hot 100 των ΗΠΑ το 2018, τα περισσότερα που είχε ποτέ ένας καλλιτέχνης μέσα σε ένα χρόνο.

Το ρεκόρ είχαν μέχρι τώρα οι Beatles από το 1964, όταν τα τραγούδια «I Feel Fine» και «She's A Woman» μπήκαν στα charts στις 26 Δεκεμβρίου. Το συγκρότημα είχε συνολικά 11 τραγούδια στο Billboard Hot 100, σύμφωνα με το NME.

Εκείνη τη χρονιά το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει κλασσικά κομμάτια, όπως τα «Can't Buy Me Love» και «A Hard Days Night» όμως πλέον το ρεκόρ που διατηρούσαν για πάνω από μισό αιώνα κατέχει ο Drake.

Ο Καναδός ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός, ηθοποιός και επιχειρηματίας «σκαρφάλωσε» τρεις φορές φέτος στα charts με τα «God's Plan», «Nice For What» και «In My Feelings» και επίσης συμμετείχε στα «Yes Indeed» του Lil Baby, «Look Alive» του BlocBoy JB και «Walk It Talk It» των Migos.

Τα υπόλοιπα κομμάτια που βρέθηκαν στην κορυφή είναι «Nonstop», «I'm Upset», «Diplomatic Immunity», «Emotionless» και «Don't Matter to Me».

Νωρίτερα φέτος, ο Drake έσπασε άλλο ένα ρεκόρ, όταν έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που έφθασε τα πάνω από 50 δισεκατομμύρια streams σε μουσικές πλατφόρμες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Scorpion».

Ο Drake πρόσφατα απάντησε στα εγκωμιαστικά σχόλια της Adele για το show του στο Λος Άντζελες στις 12 Οκτωβρίου, το οποίο η τραγουδίστρια χαρακτήρισε μία από τις «αγαπημένες της εμφανίσεις όλων των εποχών».

«Αγαπώ αυτή τη γυναίκα και ήρθε στο σόου» έγραψε ο ράπερ. «Ευτυχώς κανένας δεν μου το είπε, θα ήμουν ταραγμένος».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ