Ο Τζάστιν Μπίμπερ και το μοντέλο Χέιλι Μπάλντουιν αρραβωνιάστηκαν το Σαββατοκύριακο, επιβεβαίωσε πηγή από το περιβάλλον του τραγουδιστή στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Οι δυο τους έβγαιναν ξανά το 2016 πριν χωρίσουν αλλά τις τελευταίες εβδομάδες κοινές τους εμφανίσεις είχαν φουντώσει τις φήμες επανασύνδεσης. Η Χέιλι Μπάλντουιν είναι κόρη του ηθοποιού Στίβεν Μπάλντουιν και ανιψιά του Άλεκ Μπόλντουιν.

Σύμφωνα με διάφορες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το σαββατοκύριακο στα social media, το ζευγάρι βρισκόταν στις Μπαχάμες.

Ο Καναδός σταρ της ποπ έκανε την πρόταση στην 21χρονη Χέιλι κατά τη διάρκεια του δείπνου τους σε εστιατόριο το βράδυ του Σαββάτου. Πελάτες του εστιατορίου είπαν αργότερα στο ΤΜΖ ότι οι σωματοφύλακες του Μπίμπερ τούς ζήτησαν να κλείσουν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της πρότασης αυτής.

Κι ενώ ξένα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να μεταδίδουν την είδηση του αρραβώνα, αναφέροντας πως ο 24χρονος τραγουδιστής έκανε την πρόταση στο 21χρονο μοντέλο στη διάρκεια του ταξιδιού τους, μια ανάρτηση του πατέρα του, Τζέρεμι Μπίμπερ, αιφνιδίασε ακόμη περισσότερο τους Beliebers.

«Το "περήφανος" υποβαθμίζει την κατάσταση! Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε, στην οποία φαίνεται ο Τζάστιν σε μικρότερη ηλικία να διαβάζει στην παραλία.

Το Σάββατο η μητέρα του, Πάτι Μαλέτ, δημοσίευσε ένα επίσης «μυστηριώδες» μήνυμα στο Twitter, γράφοντας πολλές φορές της λέξη «Love» αλλά χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Από την πλευρά του ο ηθοποιός Στίβεν Μπάλντουιν, πατέρας της Χέιλι, έγραψε την Κυριακή στο Twitter, πως εκείνος και η μητέρα της, Κένυα, «Πάντα προσευχόμαστε για το θέλημα του Θεού!!. [Ο Θεός] περνά στις καρδιές του Τζάστιν και την Χέιλι. Ας προσευχηθούμε να γίνει το θέλημά του». Στο μήνυμα έκανε επίσης αναφορά στους γονείς του Τζάστιν, γράφοντας «Σας αγαπάμε και τους δυο τόσο πολύ». Αργότερα το μήνυμα διαγράφηκε.

Ο φημολογούμενος αρραβώνας όπως ήταν φυσικό σχολιάστηκε έντονα από τους θαυμαστές του τραγουδιστή, με κάποιος να τον συγκρίνουν με εκείνον της Αριάνα Γκράντε και του Πιτ Ντέιβιντσον, καθώς Μπίμπερ και Γκράντε έχουν τον ίδιο μάνατζερ.

First ariana get engaged to pete Davidson and now Justin bieber to hailey Bladwin the devil works hard but Scooter Braun works harder