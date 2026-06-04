Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί επιβαρύνουν τη μάχη κατά του Έμπολα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που έχουν επιβάλει ορισμένες χώρες λόγω της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν σοβαρά τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου και επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και την αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κάλεσε τις κυβερνήσεις να άρουν τις γενικευμένες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και να εφαρμόζουν στοχευμένους ελέγχους σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακά περάσματα ώστε να εντοπίζονται πιθανά κρούσματα και επαφές ασθενών.

Μιλώντας από τη Γενεύη μετά την επίσκεψή του στην επαρχία Ιτούρι- το επίκεντρο της επιδημίας- ο επικεφαλής του ΠΟΥ ανέφερε ότι, παρά ορισμένα σημάδια βελτίωσης, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της αδυναμίας αποτελεσματικής ιχνηλάτησης επαφών, της δυσπιστίας σε τοπικές κοινότητες αλλά και της απουσίας διαθέσιμων εμβολίων και θεραπειών.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, έχουν επιβεβαιωθεί 344 κρούσματα Έμπολα και 60 θάνατοι σε τρεις επαρχίες του Κονγκό, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί και στην Ουγκάντα.

Οι δυσκολίες στην αντιμετώπιση της επιδημίας Έμπολα

Ο Τέντρος παραδέχθηκε ότι οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται πίσω στην προσπάθεια περιορισμού της επιδημίας, αν και- όπως είπε- η κατάσταση αρχίζει σταδιακά να βελτιώνεται.

«Η επιδημία είχε μεγάλο προβάδισμα και εξακολουθούμε να βρισκόμαστε πίσω, αλλά αρχίζουμε να καλύπτουμε το χαμένο έδαφος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο αριθμός των ύποπτων περιστατικών μειώθηκε από περισσότερα από 1.000 την προηγούμενη εβδομάδα σε 116, καθώς οι αρχές επιταχύνουν τους εργαστηριακούς ελέγχους και την αξιολόγηση πιθανών κρουσμάτων.

Παρόλα αυτά, ο οργανισμός εξακολουθεί να αξιολογεί τον κίνδυνο ως «πολύ υψηλό» σε εθνικό επίπεδο για το Κονγκό και «υψηλό» για την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αδυναμία αποτελεσματικής ιχνηλάτησης επαφών.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, μόλις το 45% των ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα παρακολουθούνται συστηματικά, όταν για να περιοριστεί η επιδημία το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να ξεπερνά το 90%.

Ο ίδιος απέδωσε το πρόβλημα στις μετακινήσεις πληθυσμών, στην ανασφάλεια που επικρατεί σε αρκετές περιοχές αλλά και στη δυσπιστία μέρους των τοπικών κοινοτήτων απέναντι στις υγειονομικές αρχές.

«Ορισμένοι τοπικοί ηγέτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Έμπολα δεν είναι πραγματικός», ανέφερε.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της επιδημίας γίνεται χωρίς διαθέσιμα εμβόλια ή εγκεκριμένες θεραπείες, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επιτάχυνση κλινικών δοκιμών και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών εργαλείων.

Ο ΠΟΥ ζητά άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις χώρες που έχουν επιβάλει γενικευμένες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις λόγω της επιδημίας Έμπολα να τις άρουν, προειδοποιώντας ότι τα μέτρα αυτά δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Ζητάμε από τις χώρες που έχουν επιβάλει καθολικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς να τους άρουν», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιορισμοί επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και καθυστερούν τη μεταφορά εξοπλισμού και ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Ο ΠΟΥ προτείνει την εφαρμογή ελέγχων εξόδου σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακά περάσματα ώστε να εντοπίζονται πιθανά κρούσματα και επαφές ασθενών χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των υγειονομικών και ανθρωπιστικών αποστολών.

«Ο Έμπολα είναι μόνο μία από τις κρίσεις»

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ υπογράμμισε επίσης ότι οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται από την επιδημία αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές ανθρωπιστικές και υγειονομικές κρίσεις.

Όπως είπε, αρκετοί τοπικοί ηγέτες εξέφρασαν φόβους ότι η διεθνής κινητοποίηση γύρω από τον Έμπολα ενδέχεται να αποδυναμώσει άλλες βασικές υπηρεσίες υγείας.

«Αν οι άνθρωποι επιβιώσουν από τον Έμπολα αλλά πεθάνουν από ελονοσία, υποσιτισμό, πνευμονία, HIV ή διαβήτη, τότε δεν τους έχουμε πραγματικά βοηθήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, ο ΠΟΥ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η επιδημία μπορεί τελικά να τεθεί υπό έλεγχο, υπενθυμίζοντας ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ήδη αντιμετωπίσει επιτυχώς 16 προηγούμενες εξάρσεις του ιού.

Με πληροφορίες από Politico