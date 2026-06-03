Άγγελος Αντωνόπουλος: Το «αντίο» της Finos Film - «Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ήθος του»

Τον Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών αποχαιρέτησε η Finos Film.

Μέσω δημοσίευσης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, η Finos Film ανήρτησε βίντεο με σκηνές από ταινίες που συμμετείχε ο ηθοποιός και έκανε μια αναδρομή στην καριέρα του και το ήθος του.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε».

Άγγελος Αντωνόπουλος: Η πορεία και το έργο του

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία (κατάγεται από τη Γορτυνία) και μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία, και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κουν. Από τα πρώτα του βήματα ξεχώρισε για τη βαθιά φωνή, την αριστοκρατική του παρουσία και την ικανότητά του να ερμηνεύει με την ίδια άνεση τόσο κλασικούς όσο και σύγχρονους ρόλους.

Στο θέατρο συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής σκηνής, ενώ παράλληλα διέγραψε αξιόλογη πορεία στον κινηματογράφο. Για το ευρύ κοινό, ωστόσο, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από την τηλεόραση, με κορυφαίο σταθμό τη συμμετοχή του στον θρυλικό «Άγνωστο Πόλεμο», μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ακολούθησαν επιτυχημένες εμφανίσεις σε σειρές όπως οι «Πανθέοι», «Το Φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού» και «Πρόβα Νυφικού».

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Πέρα από την υποκριτική, υπήρξε δάσκαλος δραματικής τέχνης για δεκαετίες, μεταδίδοντας τις γνώσεις και την εμπειρία του σε νεότερες γενιές ηθοποιών. Ασχολήθηκε επίσης με τη συγγραφή, εκδίδοντας μυθιστορήματα και ποιητικές συλλογές.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά καλλιτεχνών που συνέδεσαν το όνομά τους με τη χρυσή εποχή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η χαρακτηριστική φυσιογνωμία του, η υποκριτική του δύναμη και η διακριτική του παρουσία τον κατέστησαν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς ηθοποιούς της χώρας.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με τις ταινίες «Η Εκδρομή» και «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Ερρίκος Ανδρέου, ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Φιλοποίμην Φίνος, συμμετέχοντας συνολικά σε περισσότερες από 30 ταινίες.

Στην τηλεόραση, οι ρόλοι με τους οποίους ταυτίστηκε περισσότερο ήταν στον «Άγνωστο Πόλεμο», στους «Πανθέους» και στο «Πρόβα Νυφικού», παραγωγές που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της ελληνικής μικρής οθόνης.