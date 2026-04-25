The White Lotus: Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ εκτός της 4η σεζόν της σειράς - Αναζητείται άλλη ηθοποιός

Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ απoχώρησε από το καστ της 4ης σεζόν της σειράς «The White Lotus».

«Με τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του 'The White Lotus' να έχουν μόλις ξεκινήσει, έγινε φανερό ότι ο χαρακτήρας που δημιούργησε ο Μάικ Γουάιτ για την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ δεν ταίριαζε στο πλατό», ανέφερε η HBO σε δήλωσή της.

«Ο ρόλος έχει επανεξεταστεί, βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης και θα αναδιανεμηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η HBO, οι παραγωγοί και ο Μάικ Γουάιτ λυπούνται που δεν θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί της, αλλά παραμένουν ένθερμοι θαυμαστές της και ελπίζουν να συνεργαστούν σύντομα με τη θρυλική ηθοποιό σε κάποιο άλλο έργο».

Η Μπόναμ Κάρτερ είχε ανακοινωθεί ως μέλος του καστ της επερχόμενης σεζόν τον Ιανουάριο. Εκτός από την Μπόναμ Κάρτερ, το πλήρες καστ της 4ης σεζόν περιλαμβάνει πολλούς γνωστούς ηθοποιούς.

Η 4η σεζόν θα διαδραματίζεται στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού και πολλών τοποθεσιών κατά μήκος της Γαλλικής Ριβιέρας. Ο δημιουργός της σειράς, Μάικ Γουάιτ, είναι ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός.

Την περασμένη εβδομάδα, το HBO ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα είχαν ξεκινήσει επίσημα στη Γαλλική Ριβιέρα.

«Η τέταρτη σεζόν θα ακολουθήσει μια νέα ομάδα επισκεπτών και υπαλλήλων του ξενοδοχείου White Lotus για μια εβδομάδα, με φόντο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. Τα ξενοδοχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν το Airelles Château de la Messardière ως White Lotus du Cap και το Hôtel Martinez ως White Lotus Cannes. Εκτός από τις Κάννες, η σεζόν θα γυριστεί στο Σαιν-Τροπέ, το Μονακό και το Παρίσι, αν και η ιστορία θα παραμείνει στην Κυανή Ακτή.

