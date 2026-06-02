Τι κάνει ο Αντόνι Πορόφσκι μετά το φορτισμένο τέλος του Queer Eye;

Ο Αντόνι Πορόφσκι περνά στην επόμενη φάση της τηλεοπτικής του ζωής, λίγους μήνες μετά το τέλος του Queer Eye, της σειράς που τον σύστησε σε εκατομμύρια θεατές ως μέλος των Fab Five.

Η νέα του σειρά, Best of the World With Antoni Porowski, κάνει πρεμιέρα στις 7 Ιουνίου στο National Geographic και θα είναι διαθέσιμη την επόμενη ημέρα σε Disney+ και Hulu. Ο Πορόφσκι ταξιδεύει σε πόλεις όπως η Πόλη του Μεξικού, το Λονδίνο, το Παρίσι και η Νέα Υόρκη, αναζητώντας ιστορίες μέσα από φαγητό, τοπικές κουλτούρες και ανθρώπινες διαδρομές.

Η μετάβαση όμως δεν γίνεται σε ουδέτερο έδαφος. Το Queer Eye ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία, αλλά το τέλος του συνοδεύτηκε από δημόσια ένταση, αναφορές για το παρασκήνιο και ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν μαζί μπροστά στην κάμερα από το 2018.

Ο Πορόφσκι παραδέχεται ότι ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτό το κεφάλαιο τον άφησε με «περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις». Όπως είπε, τον στενοχώρησε το γεγονός ότι η συζήτηση γύρω από το παρασκήνιο λειτούργησε σαν απόσπαση από όσα πέτυχαν οι άνθρωποι που εργάστηκαν στη σειρά, μπροστά και πίσω από την κάμερα, από την πρώτη ημέρα έως το τέλος.

Το Queer Eye, στην επανεκκίνησή του στο Netflix, έγινε ένα από τα πιο επιδραστικά reality προγράμματα της τελευταίας δεκαετίας. Ο Πορόφσκι, μαζί με τον Τζόναθαν Βαν Νες, τον Καράμο Μπράουν, τον Ταν Φρανς και τον Μπόμπι Μπερκ, διαμόρφωσε ένα τηλεοπτικό σύμπαν γύρω από τη φροντίδα, τη μεταμόρφωση, την αποδοχή και την queer ορατότητα. Στην τελευταία σεζόν, ο Τζερεμάια Μπρεντ αντικατέστησε τον Μπερκ.

Το τέλος της σειράς, όμως, δεν υπήρξε ανέφελο. Ο Καράμο Μπράουν είχε αποσυρθεί αιφνιδιαστικά από προγραμματισμένη εμφάνιση στο CBS Mornings, λέγοντας ότι φοβόταν νέο κύμα εκφοβισμού και ότι είχε βιώσει «ψυχική και συναισθηματική κακοποίηση» για χρόνια. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα για εντάσεις στο παρασκήνιο και καταγγελίες σε βάρος του Τζόναθαν Βαν Νες για συναισθηματικά κακοποιητική συμπεριφορά, τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί.

Ο Πορόφσκι δεν θέλει, όπως λέει, αυτός ο επίλογος να σβήσει το μήνυμα της σειράς. Επιμένει ότι η βοήθεια που δόθηκε στους ανθρώπους που συμμετείχαν στο Queer Eye ήταν πραγματική και ότι η πρόθεση πίσω από το show ήταν ειλικρινής.

Στο Best of the World, ο παρουσιαστής μοιάζει να κρατά κάτι από εκείνη τη λογική, αλλά σε πιο προσωπική διαδρομή. Δεν βρίσκεται πια μέσα σε μια τηλεοπτική ομάδα, αλλά μόνος του, αναζητώντας ιστορίες μέσα από πόλεις, φαγητά και κοινότητες. Όπως λέει, τον ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ιστορίες και οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι ζουν, συνδέονται και επιβιώνουν.

Στο επεισόδιο του Λονδίνου, ο Αντόνι Πορόφσκι καταλήγει σε drag bar, σε μια από τις πιο queer στιγμές του νέου show.

Η queer διάσταση παραμένει σημαντική και στη νέα σειρά. Στο επεισόδιο του Λονδίνου, ο Πορόφσκι καταλήγει σε drag bar, σε μια βραδιά που περιγράφει ως χαοτική, ηλεκτρισμένη και απελευθερωτική. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η δημόσια queer ταυτότητά του, αλλά και η αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από το Queer Eye, μπορούν να φέρουν άγχος όταν μπαίνει σε έναν χώρο. Εκεί, όμως, όπως λέει, κάποια στιγμή ξέχασε ότι οι κάμερες γύριζαν.

Κοιτάζοντας πίσω, ο Πορόφσκι θυμίζει ότι τα μέλη των Fab Five δεν ήταν φίλοι πριν από τη σειρά. Επιλέχθηκαν ως άγνωστοι μεταξύ τους και μπήκαν μαζί σε μια τηλεοπτική εμπειρία που άλλαξε τη ζωή τους. Ήταν, όπως λέει, διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικούς τρόπους να κινούνται στον κόσμο.

Το νέο του show δείχνει έναν παρουσιαστή που προσπαθεί να πάρει μαζί του το καλύτερο από το Queer Eye, χωρίς να μείνει εγκλωβισμένος στο τέλος του. Το ερώτημα είναι αν το κοινό θα τον ακολουθήσει και έξω από την προστατευτική, αλλά και φορτισμένη, σκιά των Fab Five.

Με στοιχεία από Variety