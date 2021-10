Ένα απολαυστικό βίντεο με τους πρωταγωνιστές του δημοφιλούς Squid Game ανάρτησε το Netflix.

Οι ήρωες του κορεάτικου δράματος αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας μία από τις δοκιμασίες της σειράς. Και ενώ εκεί τα κατάφεραν για χάρη του σεναρίου, ίσως στην ζωή τα πράγματα να μην ήταν τόσο εύκολα.

Οι πρωταγωνιστές δέχονται την πρόκληση του Dalgona, να καταφέρουν δηλαδή να κόψουν το σχήμα του παραδοσιακού μπισκότου της Κορέας, χρησιμοποιώντας μόνο τα αντικείμενα που είχαν στη διάθεσή τους ως χαρακτήρες της σειράς.

Εκτός από την προσπάθεια αυτή, αποκαλύπτουν στο βίντεο, μεταξύ άλλων και ποια ήταν η αγαπημένη τους σκηνή.

The stars from Squid Game attempt the Dalgona challenge using only the tools their characters had on the show pic.twitter.com/3ALUiN521V