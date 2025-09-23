Ρούλα Πισπιρίγκου: Η υπόθεση της Πάτρας θα γίνει σειρά από τον Πάνο Κοκκινόπουλο

Η υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου αναμένεται να γίνει σειρά από τον Πάνο Κοκκινόπουλο.

Η υπόθεση Πισπιρίγκου, της μητέρας από την Πάτρα, η οποία καταδικάστηκε για τους θανάτους των τριών παιδιών της, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη.

Ο Πάνος Κοκκινόπουλος, ο δημιουργός του «Κόκκινου Κύκλου» και της «10ης Εντολής», σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 έχει δημιουργήσει μία σειρά οκτώ επεισοδίων, που αφορά την πολύκροτη αυτή υπόθεση, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς έχει η Λένα Παπαληγούρα, η οποία έχει υπάρξει η «μούσα» του γνωστού σκηνοθέτη στις παραπάνω σειρές, ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι η σειρά έχει κατατεθεί και θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Προγράμματος της ΕΡΤ αλλά και το ΔΣ, κάτι που θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ Η σκληρή αλήθεια για τον Κούγια: Το φλεγόμενο μυστήριο