Γιατί αυτή η γαλλική διαφήμιση έχει γίνει viral παγκοσμίως;

Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ έχει γίνει viral και έχει λάβει θετικά σχόλια από όλο τον κόσμο.

Ο λόγος είναι πως κατάφερε κάτι που πολλές άλλες εταιρείες πλέον δεν μπορούν: να συνδεθεί ουσιαστικά με το κοινό, χωρίς ούτε ένα καρέ δημιουργημένο μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαφήμιση με τίτλο «Le mal aimé» («Ο ανεπιθύμητος»), για την αλυσίδα Intermarché, ξεκινά με ένα μικρό αγόρι που φοβάται ένα παιχνίδι-λύκο. Ο πατέρας του τού αφηγείται μια απλή ιστορία για έναν μοναχικό λύκο που τον φοβούνται τα υπόλοιπα ζώα.

Ακολουθεί μετάβαση σε κινούμενο σχέδιο. Βλέπουμε τον λύκο να προσπαθεί σκληρά να συνδεθεί με τους γείτονές του στο δάσος, χωρίς όμως να καταφέρνει να κατευνάσει τους φόβους τους. Τελικά αποφασίζει να αλλάξει και αρχίζει να μαγειρεύει λαχανικά. Η ιστορία ολοκληρώνεται όταν ο «μεταμορφωμένος» λύκος εμφανίζεται σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι με ένα σπιτικό φαγητό.

Ντυμένη μουσικά με τη γαλλική επιτυχία των ’70s «Le Mal Aimé» του Claude François, η διαφήμιση έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές πέρα από τα σύνορα της Γαλλίας.

Το σποτ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη διαφημιστική εταιρεία Romance. Χρειάστηκε έναν ολόκληρο χρόνο για να ολοκληρωθεί από μια ομάδα 80 ατόμων, με επικεφαλής την εταιρεία animation Illogic Studios με έδρα το Μονπελιέ και παραγωγή από το στούντιο Wizz στο Παρίσι.

Από την Ευρώπη έως τις ΗΠΑ, θεατές μοιράζονται εκδοχές της διαφήμισης με υπότιτλους, γράφουν εγκωμιαστικά σχόλια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλώνουν ότι θα ήθελαν να ήταν μια κανονική ταινία μεγάλου μήκους και όχι ένα δίλεπτο διαφημιστικό.

Ο Τιερί Κοτιγιάρ, πρόεδρος του ομίλου Les Mousquetaires, μητρικής εταιρείας της Intermarché, είπε ότι η αλυσίδα απέδειξε πως η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει «ένα διαφορετικό συναίσθημα από αυτό ενός ρομπότ».

Τα εγκωμιαστικά σχόλια δείχνουν επίσης ότι το κοινό ίσως δεν είναι τόσο αφελές όσο νομίζουν οι εταιρείες· μπορεί να βομβαρδιζόμαστε με χαμηλής ποιότητας, AI-παραγόμενο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα πως μας ενθουσιάζει ή μας συγκινεί.

Κάποιοι θεατές έσπευσαν να παραπονεθούν ότι το σποτ προωθεί τη χορτοφαγία.

«Δεν έχει να κάνει με το να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να σταματήσουν να τρώνε κρέας», απάντησε ο Κοτιγιάρ. «Η ιδέα είναι ότι κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται – ούτε ο λύκος, που δεν πρόκειται να φάει τους νέους του φίλους».

