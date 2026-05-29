Ρωσικό drone εξερράγη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία - Αντιδράσεις από ΝΑΤΟ και ΕΕ

Ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στην ανατολική Ρουμανία, προκαλώντας έκρηξη, φωτιά και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το χτύπημα σημειώθηκε την Παρασκευή στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές Αρχές, το drone ήταν τύπου Geran-2 — η ρωσική εκδοχή του ιρανικού Shahed-136 — και πέταξε για περίπου τέσσερα λεπτά μέσα στον ρουμανικό εναέριο χώρο πριν πέσει πάνω σε πολυκατοικία.

Ρουμανία: Έκρηξη σε πολυκατοικία και εκκένωση κατοίκων

Οι Αρχές ανέφεραν ότι το drone μετέφερε εκρηκτικά, τα οποία εξερράγησαν κατά την πρόσκρουση στο κτίριο.

Η έκρηξη προκάλεσε φωτιά στον 10ο όροφο της πολυκατοικίας, ενώ περίπου 70 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το σημείο. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι απογείωσε δύο μαχητικά F-16 και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο όταν το drone εντοπίστηκε στα ραντάρ.

Ωστόσο, οι ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις εξήγησαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν πυρ προς κατεύθυνση που θα παραβίαζε τον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Οργισμένες αντιδράσεις από ΝΑΤΟ και ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Nicușor Dan χαρακτήρισε το περιστατικό «το πιο σοβαρό που έχει επηρεάσει ρουμανικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte κατηγόρησε τη Ρωσία για «επικίνδυνη και απερίσκεπτη συμπεριφορά», ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δήλωσε ότι η Μόσχα «ξεπέρασε ακόμη μία κόκκινη γραμμή».

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026

Η Ρουμανία κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» από τη Ρωσία.

Το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που ρωσικά drones εισέρχονται κατά λάθος ή σκόπιμα σε εναέριο χώρο κρατών-μελών.

Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν εντοπιστεί συντρίμμια ρωσικών drones σε ρουμανικό έδαφος τουλάχιστον 47 φορές, εκ των οποίων οι 12 μόνο μέσα στο 2026.

Το ΝΑΤΟ μιλά για νέα «πραγματικότητα»

Ο Mark Rutte δήλωσε ότι το περιστατικό δείχνει πως οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία «δεν σταματούν στα σύνορα».

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε επίσης ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες άμυνας απέναντι σε drones.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες και στις χώρες της Βαλτικής, με drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει τις βαλτικές χώρες ότι επιτρέπουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο τους για επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων, κάτι που οι κυβερνήσεις τους απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας είχε δηλώσει πρόσφατα στο Euronews ότι τέτοιες παραβιάσεις αποτελούν πλέον «τη νέα πραγματικότητα» για τις χώρες της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει επίσημα το περιστατικό στο Γκαλάτσι.

Με πληροφορίες από Guardian