Βόλος: Πέθανε από ανακοπή την ημέρα που έδινε Πανελλήνιες η κόρη του

Μια τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο με έναν άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Πρόκειται για έναν 47χρονο επιχειρηματία που διατηρούσε επί χρόνια τσιπουράδικο στον Βόλο και είχε μία κόρη, η οποία σήμερα έδινε Πανελλήνιες.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες από magnesianews.gr, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πέθανε σήμερα το πρωί από ανακοπή.

Βόλος: Εντοπίστηκε νεκρός από τον γιο του

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του από τον μικρό γιο του.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Κάποιες μαρτυρίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, αναφέρουν πως αντιμετώπιζε ιδιαίτερο άγχος για την κόρη του που έδινε σήμερα Πανελλήνιες και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.

Σημειώνεται πως η σύζυγός του ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί την ώρα της εξέτασης.

Με πληροφορίες από magnesianews.gr και gegonota.news

