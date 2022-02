Το «Peacemaker» αποκάλυψε ότι ένας από τους χαρακτήρες της σειράς του HBO Max είναι bisexual, καλωσορίζοντας τον πρώτο queer άνδρα στο DC Extended Universe (DCEU).

Ακολουθούν spoilers για το έβδομο επεισόδιο του Peacemaker

Στο έβδομο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Stop Dragon My Heart Around», ο Peacemaker, γνωστός και ως Christopher Smith (John Cena), έρχεται αντιμέτωπος με τον πατέρα του, έναν κακοποιό που ονομάζεται White Dragon (Robert Patrick).

Στη διάρκεια της μάχης τους, ο White Dragon, γνωστός και ως August Smith, κερδίζει το πάνω χέρι έναντι του Peacemaker και τον χτυπά.

Καθώς πατά στο στήθος του Peacemaker, ο White Dragon υποτιμά τον γιο του και του λέει όλα όσα έκανε λάθος στα μάτια του, μεταξύ άλλων το γεγονός ότι ο Peacemaker έχει κοιμηθεί με άνδρες και γυναίκες στο παρελθόν.

«Ήξερα ότι ήσουν ακάθαρτος όταν γεννήθηκες και ακόμη περισσότερο όταν σκότωσες τον αδερφό σου», λέει ο White Dragon. «Το ήξερα όταν άκουγες αυτή τη διαβολική μουσική. Το ήξερα όταν ξύριζες το σώμα σου σαν γυναίκα. Το ήξερα όταν κοιμήθηκες με άνδρες».

Αν και η σκηνή είναι κάθε άλλο παρά χαρούμενη, οι φανς αντέδρασαν θετικά στην αποκάλυψη ότι ο Peacemaker είναι bisexual.

