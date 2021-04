Ο Μπραντ Πιτ αναμφίβολα γνωρίζει πώς να κάνει είσοδο.

Ο 57χρονος ηθοποιός μπορεί να μην πέρασε από το «κόκκινο χαλί» της χθεσινής απονομής των βραβείων Όσκαρ για το 2021, ωστόσο τράβηξε τα βλέμματα όταν παρέδωσε το βραβείο της κατηγορίας Β' Γυναικείου Ρόλου στην ηθοποιό Youn Yuh-jung για την ταινία Minari.

Ο Πιτ εμφανίστηκε με ένα κλασικό σμόκιν και πιασμένα τα μαλλιά του με έναν ατημέλητο χαμηλό man bun (κότσο). Στα social media αμέσως αναρτήθηκαν τα πρώτα σχόλια για το νέο στύλ του Μπραντ Πιτ.

Inject Brad Pitt and his lil man bun into my veins #Oscars pic.twitter.com/SPqXb51ZMG

«Έκανα μια μάσκα μαλλιών σήμερα και ακόμα τα μαλλιά μου δεν φαίνονται τόσο ωραία και λαμπερά όσο ο κότσος του Μπραντ Πιτ», ανέφερε ένας χρήστης.

Ο κότσος του Μπραντ Πιτ δεν ήταν η μόνη viral στιγμή κατά την εμφάνιση του ηθοποιού. Στην ομιλία της για το βραβείο που κέρδισε, η Yuh-jung κάλεσε στη σκηνή τον Πιτ. «Κύριε Μπραντ Πιτ, επιτέλους. Χαίρομαι που σας γνωρίζω», είπε η 73χρονη. Αμέσως μετά η Yuh-jung τον έπιασε από το μπράτσο και οι δύο μοιράστηκαν μια γλυκιά στιγμή στα παρασκήνια.

Youn Yuh-Jung shooting her shot with Brad Pitt as we all would. #Oscars pic.twitter.com/fXR0vWwV1M