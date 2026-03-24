Οδυσσέας Σταμούλης: «Οι δύσκολες καταστάσεις που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου»

Ο Οδυσσέας Σταμούλης παραχώρησε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία μίλησε μεταξύ άλλων για την τραγική απώλεια του γιου του.

Τον Αυγούστου του 2023, ο 11χρονος γιος του Οδυσσέα Σταμούλη πνίγηκε στην παραλία Πλάκα, κατά τη διάρκεια διακοπών του στη Σάμο και ο ηθοποιός έκτοτε, έχει αναφερθεί στην μεγάλη απώλειά του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ανέφερε ότι οι δυσκολίες που έχει βιώσει είναι «πέρα από την κατανόησή του».

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως η προτεραιότητά του πλέον είναι η γαλήνη στη ζωή του και επεσήμανε τη στήριξη που βρίσκει στη σύζυγό του.



«Η σύζυγός μου κατανοεί το πρόγραμμά μου, συνήθως είναι μαζί μου. Αν δεν είχαμε ο ένας τον άλλο δεν θα κάναμε τίποτα. Είμαστε πολύ καλά, περνάμε πολύ ωραία ο ένας με τον άλλο», ανέφερε αρχικά ο Οδυσσέας Σταμούλης.

«Όλα περνάνε από το μυαλό σου, δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά. Οι δύσκολες καταστάσεις που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου. Πλέον προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η γαλήνη», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ερωτηθείς για τις δύσκολες στιγμές στη ζωή του.